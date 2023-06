﻿Hansa Rostocks Offensivproblem: Pascal Breier will Teil der Lösung sein

Rostock. Sportdirektor Kristian Walter bezeichnet die Offensive bei Hansa als eine „Hauptbaustelle“, Pascal Breier hat sinnbildlich schon mal die Schaufel in die Hand genommen. Mit seinem persönlichen Torrekord von sieben Treffern in einer Halbzeit im Testspiel in Elmenhorst (17:0) sendet der 31-jährige Angreifer ein erstes Signal, dass mit ihm auch in seiner siebten Saison in Rostock weiter zu rechnen ist. „Ich will mich auf jeden Fall von meiner besten Seite zeigen. Für den Anfang war das gar nicht so schlecht, glaube ich“, sagt Breier.

Um ein Jahr hat Hansa den Vertrag mit seinem nach Lukas Scherff dienstältesten Profi verlängert, nach einer von Verletzungen und familiären Problemen geprägten Saison: Breier spielte kaum (fünf Kurzeinsätze), feierte aber mit seinem Siegtreffer beim Saisonfinale gegen Braunschweig (2:1) einen versöhnlichen Abschluss. „Sich mit so einer Saison zu verabschieden und eine oder zwei Ligen runterzugehen – das hätte mich genervt. Deswegen bin ich froh, dass ich noch mal einen Vertrag bekommen habe und mich jetzt noch mal beweisen kann“, sagt er.

Hansa hat mit Serhat Güler bisher einen „Neuen“ fürs Sturmzentrum geholt

Hansa hat Bedarf an treffsicherem Personal, in der vergangenen Saison stellten die Rostocker die harmloseste Offensive (32 Tore). Breier könnte mit seinem guten Näschen im Strafraum durchaus noch mal eine (Joker-) Rolle spielen. Zumal John Verhoek und Lukas Hinterseer (beide zwei Saisontore) ihre Knipserqualitäten zuletzt schuldig geblieben sind. Hansas bisher einzige Neuverpflichtung für das Sturmzentrum ist Serhat Güler. Der bald 26-Jährige hat in der vergangenen Saison in der Regionalliga West beim Wuppertaler SV mit 23 Toren und neun Vorlagen in 29 Spielen für Furore gesorgt und war die erste Neuverpflichtung. Ob der beidfüßige Angreifer sich auch zwei Ligen höher durchsetzen kann, muss sich noch zeigen.

Sportchef Walter sieht jedenfals noch „Optimierungsbedarf“ und sondiert den Markt nach einem weiteren Strafraumstürmer. „Wir haben klar definiert, dass wir noch einen Stürmer holen wollen, der eine gewisse Physis, eine gewisse Wucht und auch eine Nachhaltigkeit für den Verein mitbringt“, sagte der 38-Jährige zum Trainingsauftakt.

Pascal Breier beim Autogrammeschreiben © Quelle: Andy Bünning

Persönlicher Rekord: Sieben Tore in einer Halbzeit

Pascal Breier will bis zum Saisonstart mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg (29./30. Juli) alles daran setzen, sich in den Fokus von Cheftrainer Alois Schwartz zu spielen. Dabei helfen auch Partien gegen einen Neuntligisten. Breier ließ nach seiner Einwechslung in Elmenhorst bis zum Abpfiff nicht locker. „Das liegt in meinem Naturell. Ich gebe immer alles, auch gegen kleinere Vereine.“ Für den Schwaben ist das eine Frage des Respekts. „Auch gegen solche Vereine sollte man nicht versuchen, jemanden tunneln zu wollen oder andere Faxen zu machen. Den größten Respekt erweist du dem Gegner, wenn du Gas gibst und einfache Sachen machst.“

Breiers Lohn waren sieben Tore. In einem Jugendspiel mit dem VfB Stuttgart habe er mal elf Treffer erzielt, aber im Erwachsenenbereich waren die sieben Tore in einer Halbzeit für ihn eine Premiere: „Ich kann mich nicht erinnern, dass mir das schon mal gelungen ist.“

Breier spielt lieber in der U 23, als nur auf der Tribüne zu sitzen

Der Mittelstürmer spielt in der neuen Saison nicht nur in den Planungen für die Zweitliga-Mannschaft eine Rolle. Auch die in die Regionalliga aufgestiegene U 23 könnte von seiner Erfahrung und seinem Torriecher profitieren. „Es ist so abgesprochen, dass ich eine faire Chance in der 2. Liga bekomme. Sollte es da nicht für den Kader reichen, würde ich unten spielen, aber ganz normal oben trainieren“, erklärt Breier.

Mit dieser Regelung könne er gut leben, sagt der Angreifer. „Das ist kein Problem für mich. Wenn ich nicht unter den ersten 20 sein sollte, möchte ich nicht nur trainieren, sondern spiele dann lieber auf gutem Niveau in der Regionalliga. Vielleicht ist es ganz gut, dort eine wichtigere Rolle zu spielen und nicht nur auf der Tribüne zu sitzen – falls es so kommen sollte.“

