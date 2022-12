﻿„Kein einfaches Jahr für mich“: Van Drongelen pendelt bei Hansa Rostock zwischen Rasen und Reservebank

Fünf Vorbereitungsspiele geplant

Fünf Vorbereitungsspiele plant der FC Hansa in der Winterpause. Zur ersten Begegnung reisen die Rostocker nach Berlin-Köpenick. Im Stadion An der Alten Försterei trifft Hansa am 14. Dezember (16 Uhr) auf Bundesligist Union Berlin. Am 5. Januar startet der Koggenklub in ein zehntägiges Trainingslager nach Belek (Türkei). Dort sind zwei oder drei weitere Testspiele geplant. Die Gegner hat der Verein bisher nicht bekanntgegeben. Die Generalprobe vor dem Rückrundenauftakt in der 2. Liga mit dem Auswärtsspiel gegen den 1. FC Heidenheim (28. Januar) steigt in Polen. Am 21. Januar (14 Uhr) trifft Hansa dort auf den Erstligisten Lech Posen. Vom 23. Dezember bis zum Neujahrstag verabschieden sich die Hansa-Profis in den Weihnachtsurlaub. Trainingsauftakt in Rostock ist dann wieder am 2. Januar.