﻿Hansas Roßbach trotz vieler Ausfälle optimistisch: „Haben großen Kader“

Im September gab es plötzlich Gaslecks an den Erdgaspipelines Nord Stream 1 und 2 in der Ostsee. Von deutscher Seite sitzt die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe bei Ermittlern mit im Boot. Auf die Anfrage eines Bundestagsabgeordneten aus MV gibt das Wirtschaftsministerium in Berlin eine erstaunliche Antwort.