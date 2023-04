﻿Hansa Rostock zwischen Hoffen und Bangen: „Wir müssen irgendwie den Kopf oben behalten“

Noch sieben Spiele

Die insgesamt achte Spielzeit des FC Hansa Rostock in der 2. Liga könnte die vorerst letzte sein. Doch Mannschaft und Trainer schöpfen aus der knappen Niederlage gegen Kiel Mut und Hoffnung für den Endspurt im Abstiegskampf, der am Sonnabend mit dem Spiel in Paderborn weitergeht. Verteidiger Damian Roßbach zur Stimmung im Team.

