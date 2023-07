﻿Hansa Rostocks Sturmhoffnung Serhat-Semih Güler: „Tore schießen ist mein Job“

Rostock. Ob es ihm überhaupt bewusst war, ist nicht überliefert: Als Serhat-Semih Güler den Ball am Mittwoch im Testspiel gegen Regionalligist BFC Dynamo aus kurzer Distanz mit links zum 1:1-Endstand ins Tor beförderte, machte sich der Neu-Rostocker zum treffsichersten Schützen der Sommervorbereitung. Es war das siebte Tor des 26-Jährigen, der damit mit Lukas Hinterseer und Pascal Breier gleichzog.

Güler hat sich bei Hansa Rostock mit 23 Toren empfohlen

Das ist schon mal eine Ansage an Trainer Alois Schwartz für die in eineinhalb Wochen beginnende Zweitliga-Saison. Denn auch auf dem Neuzugang von Regionalligist Wuppertaler SV ruhen die Hoffnungen für mehr Effizienz der Rostocker Offensive als in der letzten Spielzeit (nur 32 Tore in 34 Spielen). Zumal ein Nachfolger für den ausgemusterten John Verhoek (ihn zieht es wohl zurück in seine niederländische Heimat) bisher noch nicht verpflichtet wurde.

Güler ist mit dem Rückenwind einer starken Saison in der Regionalliga West nach Rostock gekommen. Mit der beeindruckenden Ausbeute von 23 Toren und neun Vorlagen hat sich der Kölner für höhere Aufgaben empfohlen und auf dem Weg von der vierten in die zweite Liga eine Spielklasse übersprungen. Respekt vor dem Fußball-Unterhaus und den stärkeren Gegner ist da, aber Ehrfurcht spürt er nicht. „Respekt muss man immer haben – vor jedem, ob in der Kreisliga oder in der Bundesliga. Man muss einfach Fußball spielen und zeigen, was man kann“, sagt der Mittelstürmer.

Zweitliga-Spätstarter feierte im Trainingslager Geburtstag

Hansa traut dem Zweitliga-Spätstarter, der im Trainingslager in Neuruppin seinen 26. Geburtstag feierte, zu, es in der zweithöchsten Spielklasse zu packen. Er bekomme in Rostock die Möglichkeit, „sein Potenzial auch auf höherem Niveau unter Beweis zu stellen“, sagt Sportdirektor Kristian Walter, der den beidfüßigen Angreifer mit einem Einjahresvertrag ausstattete. Güler geht die Herausforderung mit Demut und Selbstvertrauen an. „Ich will gesund bleiben, so viel Spielzeit wie möglich holen und so viele Tore wie möglich erzielen. Das ist mein Job“, sagt er und ergänzt: „Es war immer mein Traum, Bundesliga zu spielen. Ich freue mich auf die 2. Liga und versuche, das Beste daraus zu machen.“

Nicht nur die Liga ist für Güler völliges Neuland, auch in der Region musste er erst mal ankommen. Abgesehen von einem halbjährigen Intermezzo in Sachsen bei Regionalligist Meuselwitz (Juli 2020 bis Januar 2021) war der Mittelstürmer bisher immer in Nordrhein-Westfalen aktiv (u.a. Wuppertal, Bonner SC, Fortuna Köln). Freunde und Familie lässt er in Köln zurück, nach Rostock ist er alleine gekommen. „Für diese Chance nehme ich das gerne in Kauf.“ Mit Simon Rhein hat er immerhin ein bekanntes Gesicht bei Hansa getroffen. „Wir sind in Leverkusen auf dieselbe Schule gegangen“, erklärt Güler.

Mit Simon Rhein besuchte Güler in Leverkusen dieselbe Schule

In Köln geboren und aufgewachsen, ist er natürlich „Effzeh-Sympathisant“, sein Fan-Herz gehört aber Galatasaray Istanbul. Güler hat türkische Wurzeln und „sehr viel Familie“ in Mus, einer Stadt im Osten Anatoliens. „Ich bin gerne dort, war aber seit neun Jahren nicht mehr in der Türkei.“ Das Fußball-Interesse bei seinen in Köln lebenden Eltern und Geschwistern hat Güler geweckt. „Ich komme nicht aus einer fußballbegeisterten Familie, aber aus einer sportbegeisterten“, erzählt der 26-Jährige: „Mein Bruder war Nationalmannschaftsboxer.“ Sein Idol als Fußballer? Der Franzose Karim Benzema: „Er ist das Nonplusultra.“

Für Semih spielte der Ball von jeher die Hauptrolle, und er verfolgte zielstrebig und ehrgeizig seinen Traum. „Ich wollte immer in den bezahlten Fußball kommen“, sagt Güler. In den letzten zwei Jahren machte er Extra-Schichten mit einem Personaltrainer, um seine Fitness und sein Tempo zu verbessern. Seine Geschwindigkeit sieht der Strafraumstürmer als eine seiner Stärken, ebenso wie seine „beidfüßigen Abschlüsse“ und seinen „Tiefengang“. Eigenschaften, die Hansas Offensive nur guttun können.

