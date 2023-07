﻿Hansa Rostock im Trainingslager: Das fordert Trainer Schwartz von seinen Spielern

Neuruppin. Zwei Wochen nach dem Start der Vorbereitung auf die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga stellt Alois Schwartz seinen Spielern ein sehr gutes Zwischenzeugnis aus. „Ich bin sehr zufrieden. Alle haben ihre Hausaufgaben gemacht und ohne Murren durchgezogen.“

In der ersten Phase stand bei den Hanseaten vor allem Ausdauertraining auf dem Plan. Als besonders hart haben die Spieler die „Bergläufe“ in Erinnerung. Am vergangenen Donnerstag, zwei Tage vor Abfahrt ins Trainingslager nach Neuruppin, mussten sich die Profis im Barnstorfer Wald schinden.

Der ein oder andere wird bei den vielen Sprints bergauf an Felix „Quälix“ Magath gedacht haben, der in seiner Zeit als Coach des VfL Wolfsburg einen Berg fürs Training aufschütten ließ – der Hügel hat als Mount Magath Berühmtheit erlangt. „Die Jungs haben mitgezogen und das richtig gut gemacht. Man sieht schon eine andere Physis“, sagte Schwartz.

Hansa-Spieler Morris Schröter könnte wechseln

Im Camp in der Mark Brandenburg geht es bis kommenden Sonntag (16. Juli) darum, die Abläufe auf dem Platz einzustudieren. Jeder einzelne Profi will sich aber auch für einen Platz im Kader empfehlen.

John Verhoek, Sebastién Thill und Thomas Meißner wurde trotz laufender Verträge die Ansage gemacht, dass der Verein nicht mehr mit ihnen plant. Schwartz weiß, dass das für jeden Betroffenen eine harte Nachricht ist. Dass und wie die Entscheidung kommuniziert wurde, sei fair gewesen: „Es wäre respektlos, es laufen zu lassen.“ Was nütze es, wenn man bis Mitte August wartet, obwohl schon jetzt klar sei, dass diese Spieler wenig bis gar nicht zum Einsatz kämen, fragt Schwartz.

Im Gegensatz zu dem Trio ist Morris Schröter mit nach Neuruppin gefahren und dort mit der Mannschaft am Ball. Auch ihm wurde mitgeteilt, dass es für ihn im Zweitliga-Team schwer wird. Schwartz: „Wenn er etwas finden sollte, legen wir ihm keine Steine in den Weg.“ Das bedeute aber nicht, dass der 27-jährige Mittelfeldspieler gar keine Chance bei Hansa habe, stellt der Trainer klar.

Hansa-Trainer Schwartz: Ich will eine Mannschaft sehen

Der 56-Jährige will aus den Erkenntnissen, die er seit seinem Amtsantritt im März in Rostock gesammelt hat, die richtigen Schlussfolgerungen ziehen. Seine größte Erwartung an die Tage in Neuruppin: „Ich will sehen, dass das eine Mannschaft ist!“ Die habe er zu Beginn seiner Amtszeit teilweise vermisst, erinnert sich der Nürtinger. Zu viele Grüppchen, zu viele Spieler, die ihr Ego in den Mittelpunkt gestellt hätten und nicht den Erfolg aller. Das habe ihm nicht gefallen.

In Bezug auf die weitere Entwicklung sagt er, dass er der Mannschaft nicht seinen Stempel aufdrücken wolle. „Ich muss schauen, was am besten zu ihr passt, wie sie sich am wohlsten fühlt. Es geht nicht darum, die beste Elf aufzustellen, sondern darum, die elf Spieler, die am besten harmonieren.“

Dass die ganze Mannschaft in Neuruppin eine Woche lang 24 Stunden am Tag zusammen sei, fördere den Teamgeist. Mit welcher besonderen Aktion er den Zusammenhalt neben gemeinsamen Mahlzeiten, Trainingseinheiten und Testspielen stärken wird, ließ Schwartz offen. Er habe einige Ideen und werde etwas Gutes finden.

Am Dienstag im Testspiel gegen die VSG Altglienicke wird er viel ausprobieren und so viele Spieler wie möglich zum Einsatz bringen. Das Spiel gegen den Viertligisten aus dem Südosten Berlins wird um 14 Uhr im Neuruppiner Volksparkstadion angepfiffen.

