﻿Hansa Rostocks U 19 schafft mit Heimsieg über SV Meppen die Rettung

In der A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost kann die U 19 des FC Hansa Rostock nach dem Saisonfinale jubeln. Beim 3:1-Erfolg gegen den SV Meppen schnürt Tim Krohn einen Doppelpack. Auch dank des starken Endspurts haben die Ostseestädter den Klassenverbleib noch aus eigener Kraft geschafft.

Das war gerade das 2:0 gefallen. Die Rostocker Tim Krohn, Thomas Rotfuß, Tristan Wagner, Raul Celotto, Lars Westendorf und Leo Bera (von links) jubeln über den Treffer. Am Ende dürfen sie sich auch über den Klassenverbleib freuen.

Rostock. Erleichterung und Jubel bei den U-19-Fußballern des FC Hansa Rostock. Durch den 3:1 (2:0)-Heimsieg am Sonnabend gegen den SV Meppen machten die Mecklenburger am letzten Spieltag der A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost den Klassenverbleib perfekt. Somit können sich die Rostocker auch dank ihres starken Endspurts von vier ungeschlagenen Partien (drei Siege, ein Remis) in der kommenden Saison mit Deutschlands besten Nachwuchsleistungszentren messen.

Hansa Rostock U 19: Krohn-Treffer als Brustlöser

„Ich habe immer daran geglaubt, dass wir den Klassenverbleib aus eigener Kraft schaffen. Natürlich hat es auch etwas Mithilfe durch die Ergebnisse der direkten Konkurrenten in den vergangenen Wochen gegeben“, kommentierte Hansas Trainer Christian Rahn. Noch vor genau einem Monat hatte sein Team nach zwei Niederlagen zum Jahresstart mit neun Punkten auf dem vorletzten Platz gelegen. Der Rückstand zum rettenden Ufer betrug fünf Zähler. Anschließend starteten die Rostocker (jetzt 19 Punkte) ihre Erfolgsserie und arbeiteten sich noch auf den wichtigen elften Tabellenrang vor, der die Rettung bedeutete.

Die Bedeutung die Partie gegen die bereits geretteten Meppener war groß. Das war den Rostockern zunächst auch anzumerken. Sie wirkten in der ersten halben Stunde nervös, spielten teilweise zu kompliziert. Brustlöser war das Tor von Tim Krohn (30.). Nach Vorarbeit von Lucas Sperner bugsierte er das Spielgerät per Kopfball über die Linie. Kurz vor dem Pausenpfiff legte Raul Celotto (41.) das 2:0 nach. Seinen Fernschuss nach einer kurzausgeführten Ecke fälschte SVM-Kicker Luca Ramon Köster unhaltbar ab.

Hansa muss nur kurz zittern

„Die Nervosität war bei den Jungs in den ersten 20 bis 25 Minuten schon zu spüren. Das Tor hat uns dann gut getan. Am Ende war der Sieg schon verdient gewesen“, resümierte Rahn. Er musste im zweiten Abschnitt nur kurz zittern. Zunächst verkürzte Niclas Wessels (69.) für die Meppener. Kurz danach stellte Krohn (72.) mit seinem zweiten Treffer des Tages den alten Abstand wieder her. Es war auch der Endstand.

Anschließend herrschte große Freude bei Hansa. „Die Jungs haben später in der Kabine Gas gegeben. Das haben sie sich auch verdient“, sagte Rahn.

U 17 gewinnt auch, stand aber schon als Absteiger fest

Hansas Erfolg beim Saisonfinale war auch dringend nötig. Der direkte Konkurrent 1. FC Magdeburg (12. Platz/18 Punkte) bezwang zur gleichen Zeit Viktoria Berlin mit 4:2 und hatte bei einem Rostocker Patzer bereit gestanden. Allerdings sind die FCM-Kicker einer von sechs Absteigern in der Bundesliga, die in der laufenden Saison als Einfachrunde ausgespielt wurde.

Statistik FC Hansa U 19: Hoffmann – Schulz, Westendorf, Wagner, Bera – Celotto – Wrebiakowski (90. +2 Antosiak), Sperner (90. +4 Venohr), Brzozowski (90. +4 Mohammadi), Rotfuß (85. Hauer) – Krohn (85. Lemke). Tore: 1:0 Krohn (30.), 2:0 Celotto (41.), 2:1 Wessels (69.), 3:1 Krohn (72.). Schiedsrichter: Florian Lisiak. Zuschauer: 250. FC Hansa U 17: Maurer – Arndt, Heiden, Pelzer, Krebs, Falk, Labenz, Kelm, Stoldt, Podeyn, Voeks (46. Schroeder/75. Jordan). Tore: 0:1 Kelm (28.), 0:2 Labenz (50.), 1:2 Kirchhoff (66.), 1:3 Stoldt (83.), 2:3 Barthel (89.). Schiedsrichter: Adrian Hintze. Zuschauer. 32.

Unterdessen feierte die U 17 des FC Hansa Rostock zum Abschluss einen 3:2 (1:0)-Erfolg beim FC Carl Zeiss Jena. Gegen das Schlusslicht hätten die Hanseaten allerdings fast eine Zwei-Tore-Führung verspielt. Trotz des vierten Siegs in Serie standen die Rostocker (13. Platz/20 Punkte) bereits vor dem Ostduell als Absteiger aus der B-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost fest.