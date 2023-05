﻿Sonderspielrunde: Hansa Rostocks U 19 trifft auf frischgebackenen DFB-Pokalsieger

Kostenfrei bis 18:16 Uhr lesen

Nachwuchsfußball

Die Elf von Trainer Christian Rahn hat am Sonntag mit dem 1. FC Köln eine anspruchsvolle Aufgabe vor sich. Der FC Hansa Rostock hatte seine Vorrundengruppe in der Sonderspielrunde gewonnen. Die B-Junioren der Mecklenburger sind ebenfalls in der Hauptrunde vertreten und treten zunächst auswärts an.