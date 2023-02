﻿Hansa Rostocks U 19 verliert das rettende Ufer aus den Augen – 0:2 gegen HSV

Rostock. Für den FC Hansa Rostock wird es immer schwieriger, den Abstieg aus der A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost abzuwenden. Nach der 0:2 (0:0)-Heimniederlage am Sonnabend gegen den Hamburger SV (jetzt 4. Platz/21 Punkte) bleiben der U 19 des Zweitligisten nur noch vier Spiele, um sich in der Liga zu halten. FCH-Coach Christian Rahn meinte: „Die Reaktion der Jungs nach dem Abpfiff hat gezeigt, dass sie sehr enttäuscht waren.“

Der Rückstand von fünf Zählern auf das rettende Ufer hat sich für die Rostocker (16. Platz/9 Punkte) zwar nicht vergrößert, doch vor die Harmlosigkeit in der Offensive macht Hansa zu schaffen. Nur elf Tore erzielten die Mecklenburger in ihren zwölf Saisonspielen. Die fehlende Durchschlagskraft in der Offensive war auch gegen den HSV das große Problem.

Für Rahn ging es gegen seinen Ex-Klub

Für Rahn war es eine besondere Partie und „ein komisches Gefühl“ gegen seinen Ex-Verein zu spielen. Der 43-Jährige kickte als Profi von 2002 bis 2005 für den HSV und war bis vergangenen Sommer sieben Jahre im Nachwuchs der Elbestädter in verschiedenen Funktionen tätig. Einige Kicker des Gegners betreute Rahn regelmäßig als Techniktrainer.

Daher war er auch gut über die Fähigkeiten der Hamburger informiert. Im ersten Durchgang konnte Hansa auf Kunstrasen die Gäste nach Aussagen des Coaches gut in Schach halten. Zudem parierte FCH-Torwart Noah Joel Hoffmann nach knapp einer halben Stunde einen Foulelfmeter des HSV.

Handelfmetertor entscheidet Spiel

Mit Beginn der zweiten Hälfte gingen die Hamburger jedoch in Führung. Tom Sanne (58.), der schon für die Profis im Herbst gegen den 1. FC Magdeburg (2:3) in der 2. Liga getroffen hat, war zur Stelle. Die Rostocker versuchten danach den Ausgleich zu erzwingen. Bis auf eine Gelegenheit des eingewechselten Tim Krohn, der am langen Pfosten im letzten Moment geblockt wurde, verpufften die Angriffsbemühungen der Gastgeber. Ein Handelfmetertor von Jesse Mikael Kilo (87.) zum 2:0 entschied kurz vor Schluss das Spiel.

„Die Niederlage ist extrem bitter. Wir waren wieder nicht schlechte Mannschaft“, haderte Rahn und ergänzt: „Solange es noch rechnerisch möglich, werden wir an unserer Chance glauben.“ Er wird seine Schützlinge schnell aufrichten müssen. Am Sonnabend kommender Woche (Anpfiff: 12 Uhr) steht mit dem Duell bei Tabellennachbar Viktoria Berlin eine weitere richtungsweisende Begegnung an.

FC Hansa U 19: Höftmann – Schulz, Bera, Wagner, Schmitt, Krüger, Wrebiakowski (89. Sperner), Celotto (89. Hauer), Lemke, Antosiak (69. Krohn), Brzozowski.

Tore: 0:1 Sanne (58.), 0:2 Kilo (87./Handelfmeter).