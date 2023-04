﻿Hansa Rostocks U 23 braucht nur noch einen Erfolg zum Staffelsieg

Fußball-Oberliga

Mit 7:0 hat die U 23 des FC Hansa Rostock den RSV Eintracht Stahnsdorf abgefertigt. Louis Köster schnürt einen Dreierpack. Ein Sieg am kommenden Freitag in Schwerin und der Staffelsieg in der NOFV-Oberliga Nord ist eingetütet für die Zweitliga-Reserve.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket