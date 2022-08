﻿Hansa Rostocks U 23 krallt sich in der Nachspielzeit den Derbysieg

Vieles deutete auf ein torloses Remis hin. Am Ende sichert sich der FC Hansa Rostock durch zwei späte Tore noch den Erfolg im Stadtduell gegen den Rostocker FC. Der Jubel kannte danach keine Grenzen.

Rostock. Ein Lächeln im Gesicht und Daumen hoch – dieser Sonntagnachmittag war ganz nach dem Geschmack von Kevin Rodewald. Beim Trainer der U 23 des FC Hansa Rostock und seiner Mannschaft war ausgelassener Jubel angesagt. Dank eines packenden Endspurts haben sich die Koggenkicker den Derbysieg gegen Stadtrivale Rostocker FC in der Fußball-Oberliga Nordost gekrallt. Beim 2:0 (0:0) fielen beide Treffer von Luca Horn und Lucas Steinicke in der Nachspielzeit.

Bei Temperaturen über 30 Grad und prallem Sonnenschein war es eine Hitzeschlacht mit heißem Ende. „Vielleicht wollten wir den Sieg am Ende mehr. Der RFC wollte aber auch. Der Gegner war in der zweiten Hälfte dem 1:0 näher“, erkannte Rodewald an.