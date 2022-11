﻿Hansa Rostocks U 23 schießt Dynamo Schwerin im Landesduell ab

Wer wird Nachfolger von Claus Ruhe Madsen im Rostocker Rathaus? Die Wähler in die Hansestadt haben die Entscheidung am Sonntag vertagt. In 14 Tagen kommt es zur Stichwahl zwischen Eva-Maria Kröger (Linke) und Michael Ebert (unterstützt von CDU/FDP/UFR). Was die Kandidaten sagen, wie die anderen Bewerber abschnitten.