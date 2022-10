﻿Hansa Rostocks U 23 siegt glanzlos gegen FC Mecklenburg Schwerin: „Schlechteste Saisonleistung“

Rostock. Sowohl Kevin Rodewald, als auch Stefan Lau waren im Mannschaftskreis nach dem Abpfiff nicht wirklich bestens gelaunt. Beide Trainer wählten ernste Worte. Während Rodewald bei seinen Fußballern von der U 23 des FC Hansa Rostock von einem „schlechten Spiel“ sprach, monierte Lau beim FC Mecklenburg Schwerin, die zu einfachen Fehler, die ihm „den Sonntag versaut“ hätten.

Einen Sieger gab es im Landesduell der NOFV-Oberliga Nord trotzdem. Der FC Hansa II setzte sich glanzlos mit 3:0 gegen das Schlusslicht aus der Landeshauptstadt durch. Die Koggenkicker (25 Punkte) bauten damit ihre Tabellenführung aus und haben mit dem Stadtrivalen Rostocker FC (2. Platz/22 Punkte) einen neuen ersten Verfolger. Der direkte Konkurrent FC Hertha 03 Zehlendorf (3./19) verlor am Sonntag überraschend daheim gegen Aufsteiger Dynamo Schwerin mit 1:2.

Hansa-Coach Rodewald: „Wir waren sehr schlecht“

Es ist eine von wenigen positiven Nachrichten, die Rodewald nach dem 9. Spieltag aufnahm. „Wir waren sehr schlecht. Der Gegner hat es phasenweise auch gut gemacht. Wir hatten da keinen Zugriff. Dass wir 3:0 gewonnen haben, ist das einzig Positive aus diesem Spiel“, betonte der Rostocker Trainer.

Dabei ging es für seine Elf gegen die noch punktlosen Schweriner optimal los. Louis Köster markierte mit seinem achten Saisontor das 1:0. Anschließend ließen die Gastgeber mehrere Möglichkeiten aus, um zu erhöhen. „Dadurch lässt du den Gegner am Leben“, so Rodewald, der beim FC Mecklenburg in der Saison 2016/17 die U17 gecoacht hatte.

Mamadou knapp am Tor vorbei

Mit zunehmender Spieldauer trauten sich die Schweriner mehr zu. Nach gewonnenen Zweikämpfen machten sie Stimmung, die Spieler auf und neben dem Platz. Daran versuchten sie sich hochzuziehen. Zu ihrer gefährlichsten Aktion kamen die Gäste in der 53. Minute. Nachdem sich Philip Sibrins auf der linken Seite durchgetankt hatte, beförderte Abdel Mamadou den Ball am kurzen Pfosten neben das Tor.

Die Schweriner witterten ihre Chance, beim Spitzenreiter etwas mitzunehmen. In der Schlussphase wurde diese Hoffnung jedoch zerstört. Mit einem sehenswerten Lupfertor über FCM-Keeper Samuel Aphrem hinweg erzielte Sascha Schünemann (79.) das 2:0. Unmittelbar danach legte der eingewechselte Lucas Steinicke den dritten und letzten Treffer der Begegnung nach.

Hansa Rostock II reist nächste Woche nach Berlin

„Das war unsere schlechteste Saisonleistung. Unsere Defensive muss ich in Schutz nehmen, weil wir es offensiv nicht geschafft haben, früher das 2:0 zu machen“, sagte Rodewald abschließend. Er hofft, dass sich seine Mannschaft im Auswärtsspiel am Sonntag kommender Woche beim Charlottenburger FC Hertha wieder steigern wird.

Wesentlich bedrohlicher ist die Situation für den FC Mecklenburg, die saisonübergeifend die vergangenen 14 Partien allesamt verloren haben. Die Schweriner sind nach neun Niederlagen in neun Spielen mittlerweile neun Zähler vom rettenden Ufer entfernt. Die Hoffnung, die Liga zu halten, schwindet immer mehr. Am kommenden Sonnabend kommt der Tabellenvierte Blau Weiß Berlin in den Sportpark Lankow.

FC Hansa II: Hagemoser – Schah Sedi, Kozelnik, Kohn, Ruschke – Schulz (54. Steinicke), Schünemann – Martens (54. Dei), Köster (80. Huber), Horn (80. Syrbe) – Bachmann (73. Rieger).

FC Mecklenburg Schwerin: Aphrem – Kurow, Leu, Frank, Ewert – Zapel (59. Meißner), Witkowski, Mbouhom (46. Cunrady), Kanta – Mamadou, Sibrins (70. Kullak).

Tore: 1:0 Köster (5.), 2:0 Schünemann (79.), 3:0 Steinicke (80.).

Schiedsrichter: Bela Wiethüchter. Zuschauer: 275.