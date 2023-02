﻿Hansa Rostocks U 23 sorgt gegen MSV Pampow schon zur Pause für klare Verhältnisse

Gegen den MSV Pampow hätte der Tabellenführer das Ergebnis noch höher ausfallen lassen können. Torschützen aus der Vorwoche treffen beim 4:0-Sieg wieder für die U 23 des FC Hansa Rostock. Am kommenden Sonntag folgt das Topspiel in Berlin.

Rostock. Die U 23 des FC Hansa Rostock (jetzt 42 Punkte) hat keine Zweifel an ihrer Favoritenrolle im Heimspiel gegen den MSV Pampow aufkommen lassen. Mit 4:0 (3:0) bezwang die Zweitliga-Reserve am Sonntag in der NOFV-Oberliga Nord die Westmecklenburger, die auf letzten Tabellenplatz zurückfielen. Hansa-Coach Kevin Rodewald wollte den Sieg am Sonntag jedoch nicht überbewerten. „Der Gegner hat es uns an diesem Tag etwas leicht gemacht.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf Kunstrasen ließen die Rostocker Ball und Gegner vom Anpfiff weg laufen. Die Abwehr des FC Hansa erlebte einen ruhigen Nachmittag. Der MSV, bei dem Cheftrainer Tommy Bastian fehlte, schaffte kaum vor das gegnerische Tor gekommen war. Der Coach wurde von den Assistenztrainern Björn Hecht, Peter Herzberg und Sandro Ahrens vertreten.

Klare Verhältnisse schon zur Pause

Der MSV war im Landesduell jedoch chancenlos. Bereits in der Anfangsphase hatten Sascha Schünemann (13.) und Benno Dietze (17.) für die Gastgeber zur 2:0-Führung getroffen. Alessandro Schulz (40.) legte noch kurz vor der Pause das dritte Tor nach. Das Trio war schon in der Vorwoche gegen den RFC jeweils mit einem Treffer erfolgreich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Leider waren wir in der zweiten Halbzeit nicht mehr so griffig und konsequent in unserem Spiel, sonst hätte es gerne noch höher ausgehen dürfen“, meinte Rodewald, der von einem Spiel auf ein Tor sprach. Kurz vor Schluss durfte der Trainer noch das 4:0 durch Mahir Huber (88.) bejubeln.

Für Hansa Rostock II folgt Spitzenspiel

„Defensiv, ohne Torchance des Gegners, hat die gesamte Mannschaft einen Klassejob gemacht“, sagte Rodewald abschließend. Hinter seinem Team liegt jetzt Verfolger FC Hertha 03 Zehlendorf punktgleich auf Platz zwei. Die Berliner haben allerdings schon ein Spiel mehr absolviert.

Lesen Sie auch

Die Zehlendorfer sind am kommenden Sonntag um 14 Uhr auswärts der nächste Gegner des FC Hansa II. Der MSV Pampow wird bereits am Freitag um 19.30 Uhr den FC Mecklenburg Schwerin zum Derby empfangen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

FC Hansa II: Hagemoser – Daedlow, Kozelnik, Kohn, Ruschke – Dietze (84. Pälchen), Schünemann – Rieger (71. Dei), Schulz (71. Huber), Horn (84. Syrbe) – Köster (71. Steinicke).

MSV Pampow: Losereit – Labrenz, Reis, Acimovic, Jalasvaara (80. Gnahore), Hoffmann, Hube (68. Boller), Minchev, Zotke, Runge, von Walsleben-Schied.

Tore: 1:0 Schünemann (14.), 2:0 Dietze (17.), 3:0 Schulz (40.), 4:0 Huber (88.).