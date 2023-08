﻿Hansa Rostocks verrücktes Comeback: Das sagt Doppeltorschütze Juan José Perea zu seinem Traumdebüt

Saarbrücken. Einmal im Schnelldurchlauf zum umjubelten Siegtorschützen: Juan José Perea hätte sich seinen Einstand für den FC Hansa Rostock nicht besser erträumen können. Am Donnerstag absolvierte der Kolumbianer an der Ostsee den Medizincheck beim Fußball-Zweitligisten. Am Freitag wurde er für ein Jahr vom Erstligisten VfB Stuttgart ausgeliehen, absolvierte sein bislang einziges Hansa-Training und flog direkt danach mit der Kogge nach Saarbrücken. Einen Tag später drehten die Rostocker dank seiner beiden Treffer in der Nachspielzeit das Spiel beim SV Elversberg. Sie siegten mit 2:1 (0:0).

Juan José Perea: „Ein Traumdebüt“

Es war der pure Wahnsinn, der sich am Sonnabend im Saarbrücker Ludwigspark abspielte. „Für mich ist das ein Traumdebüt. Wir sind gelaufen, haben gekämpft und uns diesen Sieg auch verdient“, sagte Perea, der viele Minuten nach der Begegnung noch unter den Eindrücken der verrückten Schlussphase stand.

Der 23-Jährige war in der 68. Minute für Svante Ingelsson in die Begegnung gekommen. Zuvor hatten die Elversberger nach torloser erster Halbzeit durch Carlo Sickinger (55.) nach einer Ecke die Führung erzielt. Für die Hausherren war es der erste Zweitliga-Treffer ihrer Vereinsgeschichte, allerdings nicht an ihrer ursprünglichen Spielstätte. Sie hatten das Duell in Saarbrücken austragen müssen, da die derzeitigen Bauarbeiten am eigenen Stadion an der Kaiserlinde erst in der kommenden Woche beendet sein werden.

Hansa Rostock mit Glück bei Elfmeter

Perea schien es im Ludwigspark gefallen zu haben. Erst startete mit Hansa in der Schlussphase die Aufholjagd. Zunächst hatten die Rostocker noch Glück, dass ihr Keeper Markus Kolke einen Strafstoß von Jannik Rochelt (90. +3) abwehrte. Den anschließenden Nachschuss-Treffer von Wahid Faghir erkannte Schiedsrichter Robert Kampka ab. Der vermeintliche Torschütze war bei der Elfmeter-Ausführung zu früh in den Strafraum gelaufen.

Danach schlug die Stunde von Perea. Es waren wegen vieler Unterbrechungen ursprünglich elf Minuten Nachspielzeit angezeigt. In der 90. +13 bugsierte Perea den Ball zum Ausgleich über die Linie. Zwei Zeigerumdrehungen später war die Stuttgart-Leihgabe erneut zur Stelle – 2:1. Mit seinen Mitspielern lief der Doppeltorschütze nach dem Treffer zum Gästeblock. Dort flippten die rund 1200 mitgereisten Hansa-Fans völlig aus.

Doppeltorschütze ist frischgebackener Papa

„Das Spiel ist erst zu Ende, wenn der Schiedsrichter es abgepfiffen hat. Ich bin sehr glücklich, diese beiden Tore für das Team gemacht zu haben“, kommentierte Perea. Seine ersten Hansa-Minuten sorgen umso mehr für Erstaunen, da der Angreifer nach der kurzen Zeit in Rostock noch keine wirklichen Automatismen mit seiner neuen Mannschaft haben kann. Allerdings erklärt Perea, dass er den Auftakt des FCH vor einer Woche gegen den 1. FC Nürnberg (2:0) schon mitverfolgt habe. Daher hatte er sich über seine neuen Teamkollegen ein wenig vorab informiert.

Ein weiterer rührender Aspekt: Erst am Anfang der Woche war Perea Vater geworden. Frau Natalia brachte in Griechenland Söhnchen Giannis zur Welt. „Diese zwei Tore waren auch für sie. Das ist alles gerade sehr schön in diesem Moment“, so der frischgebackene Papa.

Auch dank seiner beiden Tore stehen die Rostocker mindestens für eine Nacht an der Tabellenspitze der 2. Liga. Zwei Siege in den ersten zwei Saisonspielen gelangen den Hanseaten zuletzt vor 29 Jahren im Bundesliga-Unterhaus.

