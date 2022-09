﻿Hansa-Trio mit Länderspiel-Einsätzen: So haben sie abgeschnitten

Rostock. Das Trio des Fußball-Zweitligisten FC Hansa Rostock um Sebastién Thill, Haris Duljevic und Frederic Ananou hat sich in der Länderspielpause bei den Nationalteams Spielpraxis geholt.

Sébastien Thill (28) absolvierte für Luxemburg beide Partien in der Nations League (3:3 in der Türkei, 1:0 gegen Litauen) über die volle Zeit. Damit trug der Mittelfeldspieler mit zu den Achtungserfolgen des Fußballzwerges bei, der in der Gruppe 1 der Nations League C hinter den Türken beachtlicher Zweiter wurde.

Offensivmann Haris Duljevic (28) kam über seine Ersatzrolle wie in Rostock auch bei Bosnien und Herzegowina nicht hinaus. Am Montag wurde er bei der 1:4- Niederlage in Rumänien in der Nations League B (Gruppe 3) nach der Pause (0:1) eingewechselt. Dabei kassierte sein Team zwischen der 73. und 86. Minute drei Gegentore. Im vorherigen Gruppenspiel gegen Montenegro (1:0) saß der Hansa-Profi nur auf der Ersatzbank. Trotz der abschließenden Niederlage stieg Bosnien und Herzegowina als Gruppenerster in die Liga A auf.

Frederic Ananou (25), der als Junior noch für DFB-Teams eingesetzt wurde, hat erst im März sein Debüt für das afrikanische Togo gegeben. Bei der 1:2-Niederlage in der Elfenbeinküste kam der Rechtsverteidiger jetzt zu seinem dritten Einsatz (62 Minuten). Auch beim 2:2 gegen Äquatorialguinea verpasste Togo einen Sieg.