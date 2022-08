Rostock. Stadtduelle locken meist viele Zuschauer. So könnte es auch am Sonntag sein, wenn die U 23 des FC Hansa Rostock den Rostocker FC erwarten wird. Um 14 Uhr stehen sich beide Fußball-Oberligisten im Volksstadion gegenüber. Doch wie viel Rostock steckt überhaupt noch in beiden Teams?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sowohl die Hansa-Amateure, als auch der RFC haben sich in diesem Sommer mit vielen Spielern verstärkt, die nicht aus der Region kommen. Bei den Gastgebern haben immerhin zwölf Akteure, die mal in Nachwuchsmannschaften beziehungsweise bei den Profis der Kogge gekickt. Bei den Gästen streiften fünf Spieler in der Vergangenheit das FCH-Trikot über.

Rodewald: „Wir freuen uns auf die Qualität, denn umso interessanter ist es sportlich“

„Am Ende ist und bleibt es der Rostocker FC, aber natürlich kommen viele Spieler des RFC-Kaders nicht aus Rostock. Es ist einfach ein anderes Modell, was heutzutage allgemein üblich und weit verbreitet ist“, sagt Hansas U-23-Coach Kevin Rodewald, der in Stuttgart geboren wurde. Der A-Lizenz-Inhaber fügt hinzu: „Grundsätzlich muss das ja jeder für sich entscheiden und seinen Weg gehen, wir freuen uns auf die Qualität, denn umso interessanter ist es sportlich.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sein Gegenüber RFC-Coach Christiano Dinalo Adigo stammt aus dem Benin. Er und Rodewald sind allerdings bekannte Gesicht im Land. Beide sind schon seit mehreren im Nachwuchs- sowie Herrenfußball von MV tätig.

Beide Teams starteten mit Siegen

„Gerade unsere Jungs, die mal für Hansa gespielt haben, brennen auf das Derby. So ist es bei mir aber auch, selbst wenn ich von außerhalb komme“, kommentiert Adigo. Die Bedeutung der Partie will er allerdings nicht zu hoch hängen. Dafür sei der Zeitpunkt in der gerade erst gestarteten Saison noch zu früh.

Der FC Hansa II (5:1 in Frankfurt/Oder) und der Rostocker FC (1:0 gegen Eintracht Mahlsdorf) sind in der Vorwoche jeweils mit einem Sieg in die Spielzeit gestartet. Egal wer von beiden – die Stadtrivalen wollen nachlegen. Im Vorjahr gingen beide Duelle an den RFC (3:1, 3:0). „Es wird sicherlich hitzig, emotional und auch mal wild werden, wichtig wird sein unser Spiel zu spielen und dann sehen wir was damit möglich ist“, so Rodewald, der beim Gegner eine erste Elf sieht, die Regionalliga-Niveau hätte.

Fragezeichen hinter Wolf und Ntika

In der Anfangsformation des RFC gibt es allerdings noch Fragezeichen hinter einigen Spielern. Stürmer Pieter-Marvin Wolf und Innenverteidiger Kevin Ntika sind angeschlagen. „Wir werden nicht chancenlos in dieses Spiel gehen. Trotzdem sehe ich Hansa II als Favoriten. Sie sind eingespielter. Unser Team braucht dagegen noch Zeit, die Neuzugänge zu integrieren“, meint Adigo.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Er hätte sich gewünscht, dass das Duell zu einem späteren Zeitpunkt im Spielplan angesetzt worden wäre. „Das finde ich ein bisschen schade, gerade auch was den Reiz der Partie angeht.“

Von Johannes Weber