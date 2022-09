﻿Hansas Oldie-Kicker spielen in Bergen und suchen „Nachwuchs“

Die Beleuchtung auf dem Weihnachtsmarkt in Stralsund soll auch in diesem Winter strahlen. Doch was passiert mit den über 20 Riesensternen, die per LED angestrahlt werden? An oder aus? Wir fragten in den Fraktionen der Bürgerschaft. Und was sagen Sie? Machen Sie mit bei unserer Umfrage!