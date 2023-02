﻿Hansas U 23 entthront Rostocker FC mit Derbysieg von der Spitze

Rostock. Derbysieg mit köstlicher Belohnung: Direkt nach dem 4:1 (1:1)-Derbysieg am Sonnabend auswärts über den Rostocker FC hat Teamleiter Günter Stoll eine frohe Kunde für die Fußballer der U 23 des FC Hansa Rostock. „Es gibt Pizza für alle“, heißt die Ansage des spendablen Stoll. Es brandet großer Jubel bei den Koggekickern aus. Den Leckerbissen hatten sie sich auch redlich verdient.

„Wir haben die Überzeugung gezeigt, dieses Spiel unbedingt gewinnen zu wollen“, kommentierte Hansas Mittelfeldspieler Alessandro Schulz. Er setzte in der 82. Minute den Schlusspunkt im Stadtduell per Direktabnahme. Welche Pizza es am Abend werden sollte, wusste der Torschütze kurz nach dem Abpfiff auch schon. „Klassisch Margherita, mit extra viel Käse.“

Treffer gegen den Vater

Für Schulz war das 4:1 der vierte Saisontreffer. Es war zugleich ein Tor gegen seinen Vater Silvio Schulz, der beim RFC als Co-Trainer aktiv ist. Für den Hansa-Akteur spielte es eine untergeordnete Rolle gegen den Senior getroffen zu haben. „Es war ein Tor für die Mannschaft. Ob dann mein Vater beim Gegner an der Seitenlinie steht, ist nicht wichtig.“

Durch den Derbysieg hat Hansas zweite Mannschaft dem Rostocker FC (39 Punkte) die Tabellenführung abgenommen. Aufgrund der besseren Tordifferenz steht die punktgleiche Zweitliga-Reserve seit Ende Oktober wieder ganz vorn in der NOFV-Oberliga Nord. FCH-Coach Kevin Rodewald sagte: „Das Ziel war mit zwei Toren Unterschied zu gewinnen. Das haben wir geschafft. Der Sieg ist am Ende verdient, fällt aber ein wenig zu hoch aus.“

Hansa Rostock II antwortet schnell mit dem Ausgleich

Gegen den RFC hatte Hansa vor rund 700 Zuschauern am Damerower Weg zunächst noch hinten gelegen. Brian Petnga (8.) spazierte durch die FCH-Defensive und traf per Fernschuss. Wenig später konterte Gäste-Verteidiger Till Kozelnik (12.) aber schnell mit dem Ausgleich. Anschließend entwickelte sich eine Begegnung auf Augenhöhe mit viel Tempo.

Im zweiten Durchgang zeigte sich Hansa effektiver vor dem gegnerischen Kasten. Benno Dietze (55.) erzielte per abgefälschtem Fernschuss das 2:1. Später holte er den Foulelfmeter heraus, den Sascha Schünemann (75.) zum 3:1 verwandelte. Kurz danach war dann auch noch Alessandro Schulz zur Stelle. „Die Mannschaft, die es mehr wollte, hat am Ende auch gesiegt. Wir waren gut in den Zweikämpfen drin und haben auf Strecke gezeigt, dass wir aktuell eine gute Fitness haben“, meinte Rodewald nach dem zweiten Sieg in Folge. Der Coach fügte hinzu, dass die 0:2-Niederlage zum Jahresauftakt vor zwei Wochen beim TuS Makkabi Berlin sein Team „noch einmal wachgeküsst“ habe.

Erste Heimniederlage für Rostocker FC

RFC-Trainer Christiano Dinalo Adigo ärgerte sich über die erste Heimschlappe der Saison. Seine Elf musste zwei der bisherigen drei Niederlage in dieser Spielzeit gegen den FC Hansa II hinnehmen. „Der Gegner war effektiver vor dem Tor. Beim zweiten und dritten Gegentreffer waren die Situationen eigentlich schon bereinigt, aber wir haben da jeweils zu unkonzentriert verteidigt und den Ball wieder hergegeben“, befand der 50-Jährige.

Er glaubt nicht, dass die Niederlage sein Team umwerfen werde. „Dafür sind wir zu gefestigt und haben einen guten Charakter in der Mannschaft“, weiß Adigo. Viel mehr sorgen Dinge abseits des Platzes beim RFC für Unruhe. Vor rund zwei Wochen war Christopher Stoll als Sportlicher Leiter bei den Rostockern zurückgetreten. Er hatte sich verabschiedet, da sich mit dem Verein mögliche Regionalliga-Pläne aus wirtschaftlichen und infrastrukturelle Gründen nur schwer umsetzen lassen würden. Adigo schloss nicht aus, dass diese Entwicklungen einige Spieler beschäftigen würden.

Inwiefern auch die Niederlage im Stadtderby beim RFC nachwirkt, wird das Landesduell am kommenden Sonnabend (Anstoß: 14 Uhr) beim FC Mecklenburg Schwerin zeigen. Der FC Hansa II wird einen Tag später um 13 Uhr den MSV Pampow empfangen.

Rostocker FC: Stajila – Ben-Cadi, Weiß (65. Stojanovic), Ntika – Richter (83. Martin), Berger, Doagbodzi (75. Scharf), Petnga – Fritzsche (65. Wolf), Sadrifar – N’Diaye (83. Kraiev).

FC Hansa II: Hagemoser – Daedlow, Kozelnik, Kohn, Ruschke (90. Seidel) – Schünemann, Dietze (90. Pälchen) – Rieger (75. Dei), Schulz (83. Syrbe), Horn – Köster (75. Bachmann).

Tore: 1:0 Petnga (8.), 1:1 Kozelnik (12.), 1:2 Dietze (55.), 1:3 Schünemann (75./Foulelfmeter), 1:4 Schulz (82.).

Schiedsrichter: Lukas Eichenberg. Zuschauer: 700.