Handball 3. Liga

Starker Rückhalt: Empor-Kapitän Robert Wetzel, hier in einer früheren Partie, half entscheidend beim 29:28-Auswärtssieg beim MTV Braunschweig.

Nach einem schlechten Start fand der HC Empor Rostock im Duell der Favoriten der 3. Liga erst spät in die Spur. Eine starke Deckung und der Glauben an den eigenen Plan sorgten für den Sieg der Handballer von der Küste in Braunschweig.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket