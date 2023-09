﻿HC Empor Rostock gewinnt Handball-Krimi in Braunschweig

Braunschweig/Rostock. Das Duell der Favoriten in der Nord-Ost-Staffel der 3. Liga lieferte den erwarteten Handball-Krimi. Der HC Empor Rostock feierte am Samstagabend schlussendlich einen knappen 29:28 (13:14)-Auswärtssieg beim MTV Braunschweig. „Ich bin sehr stolz darauf, wie wir heute die schwierigen Situationen gemeistert haben. Ich war ehrlich gesagt sogar etwas überrascht, dass wir mit der neu zusammengestellten Mannschaft schon so weit sind“, freute sich HCE-Kapitän Robert Wetzel.

Mamposia sorgt für die Entscheidung

Die Entscheidung in der engen Partie fiel erst in den letzten zwei Minuten. Beim stand von 26:26 erzielte Empor durch Martin Kaergaard Pedersen und Richard Lößner zwei schnelle Treffer. In einer wilden Schlussphase warfen die Gastgeber dann noch einmal alles nach vorne, doch ein Stellungsfehler in der offensiven Deckung ließ HCE-Spieler David Mamporia völlig frei am Kreis auftauchen. Sein Treffer zum 29:27 20 Sekunden vor dem Ende war für die Braunschweiger nicht mehr zu kontern. „Ich freue mich, dass wir trotz der Höhen und Tiefen im Spiel am Ende die Coolnes bewahrt und immer an unserem Plan festgehalten haben“, bilanzierte HCE-Trainer Nicolaj Andersson.

Empor mit schlechter Anfangsphase

Dabei fing das Spiel für die am Ende jubelnden Rostocker überhaupt nicht gut an. Nach zehn Minuten stand es bereits 7:2 für den MTV. Vorne scheiterten die Gäste immer wieder am glänzend aufgelegten Mustafa Wendland zwischen den Pfosten. Auf der anderen Seite setzte MTV-Trainer Volker Mudrow auf das System mit dem siebten Feldspieler.

Statistik MTV: Wendland, Mellmann, Serbest – Bausch 2, Kanning 4, Friedhoff, Tzoufras 3, Mühlenbruch 1, Wolters 2, Krause 1/1, Mudrow 3, Pieles 7, Siggelkow, Mellmann, Lietz, Otto 5. HCE: Wetzel, Malchow – Costa-Dias 2/2, Meuser 6, Akstikalnis, Mamporia 6, Kaergaard Pedersen 3, Mehler, Schmidt 1, Steinberg, Schütze 2, Funke 3, Pechstein 3, Lößner 3. Siebenmeter: MTV 2/1, HCE 4/2. Strafminuten: MTV 8, HCE 8.

Davon profitierte vor allem Linksaußen Bela Pieles, der mit sieben Toren bester Werfer seines Teams war. „Wir wollten das Zentrum dicht machen, weil wir gesehen haben, dass sie über den Kreis am gefährlichsten sind. Trotzdem hat es mich als Torwart schon etwas geärgert, dass die Außen einen so guten Winkel bekommen haben – das hätten wir besser machen können“, so Wetzel. Trainer Andersson sah es ähnlich: „Wir wollten sie schon in die Situation bringen, aber es braucht einfach etwas Zeit, bis man gegen das System das richtige Timing hat. Man kann das vorher nicht richtig trainieren.“

Rostock holt auf, verpasst aber wegzuziehen

Erst nach der ersten Auszeit kamen die Rostocker immer besser in die Partie – auch weil der MTV nach einer knappen Viertelstunde anfing Fehler zu machen und Empors Deckung mehr Zugriff bekam. Für eine eigene Führung konnten das die Mecklenburger aber lange nicht nutzen, denn Fehlwürfe und ungenaue Anspiele unterbrachen den Spielfluss. „Es lag an Kleinigkeiten. Etwa die Genauigkeit oder auch Schärfe im letzten Pass“, so Andersson.

Das Kräftemessen der beiden Teams, die vor der Saison als Aufstiegsfavoriten ausgerufen wurden, war wenig Handballkunst, sondern viel Arbeit. „Wir sind in einem Prozess und brauchen diese vielen unterschiedlichen, und auch schwierigen Situationen, um daraus zu lernen. Was andere Mannschaften uns voraus haben, ist die Geschlossenheit, die daher kommt, dass sie die Situationen alle schon gemeinsam erlebt haben“, erklärt Wetzel. Der 32-Jährige hatte sein Team vor dem Duell nicht als Favorit gesehen: „Eines der besten Teams der Liga in deren Halle bei 28 Toren zu halten zeigt unsere gute Deckung – damit hat der MTV wohl auch nicht gerechnet.“

Die Rostocker (7:1 Punkte) springen durch ihren dritten Saisonsieg auf den zweiten Rang hinter den punktgleichen TSV Altenholz. Die Braunschweiger (4:4), für die es bereits die zweite Niederlage in der noch jungen Spielzeit war, stehen hingegen nur auf Platz neun und können ihre prognostizierte Rolle als Top-Team bisher nicht bestätigen. Empor ist bereits am Freitag das nächste Mal gefordert. Um 19 Uhr ist das ambitionierte Nachwuchsteam der Füchse Berlin zu Gast in der Ospa-Arena.

