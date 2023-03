﻿ 19:29 – Empor Rostock kommt böse unter die Räder

Er machte ein starkes Spiel: Empor-Regisseur Sveinn Sveinsson, hier in einer früheren Partie.

Lingen/Rostock. Viele Ausfälle, keine Punkte – die Handballer des HC Empor Rostock treten im Kampf um den Klassenverbleib auf der Stelle. Die Ostseestädter zogen am Sonntag bei der HSG Nordhorn-Lingen mit 19:29 (9:15) den Kürzeren. Schmerzhafter als die Niederlage beim Aufstiegsfavoriten wiegt die Tatsache, dass bei den Mitkonkurrenten im Tabellenkeller der Knoten offenbar geplatzt ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Rückstand der Ostseestädter auf einen Nichtabstiegsplatz beträgt nun bereits sechs Zähler. Für Empor ist ein Sieg im Heimspiel am 19. März gegen das Schlusslicht Wölfe Würzburg Pflicht, um die Hoffnung nicht vollends zu verlieren.

Lesen Sie auch

Empor kam zunächst gut ins Spiel. Die Gäste führten nach sieben Minuten mit 4:3. Doch wie schon so oft in dieser Saison folgte eine zehnminütige Durststrecke. Urplötzlich schlichen sich Fehler ein, sodass die Hausherren keine Mühe hatten, mit einem 6:0-Lauf zum 9:4 das Spiel zu drehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Trainer Florian Zemlin nahm eine Auszeit. Lautstark und emotional versuchte er, seine Mannen auf Kurs zu bringen. Die Worte schienen bei den Spielern Gehör zu finden. Sveinn Sveinsson, der sich dank seiner Dynamik mehrfach glänzend in Szene setzen konnte, und Janos Steidtmann verkürzten auf 6:9 (18.).

Empor findet im Angriff keine Lösungen

Bis zum 9:12 (23.) konnten die Rostocker den Rückstand halbwegs in Grenzen halten, doch danach folgte die zweite Schwächephase im Angriff. Empor leistete sich erneut leichte Ballverluste, sodass die Gastgeber vor 2700 Zuschauern in der Lingener Emsland-Arena mit einer Sechs-Tore-Führung in die Pause gingen.

„Mich ärgert die gesamte erste Halbzeit. Nordhorn war in dieser Phase nicht besser“, sagte Florian Zemlin. Vor allem die leichten Ballverluste wurmen den Coach. „Es ist wiederkehrend und tut einfach weh.“ Ähnlich sah es sein Kollege Tristan Staat: „Wir laufen aufgrund der hohen Anzahl der eigenen Fehler ins Tempospiel der Nordhorner, die wir im Positionsangriff ganz gut im Angriff hatten.“

Statistik Nordhorn: Ravensbergen, Bartel – Lindberg 2, Stegefelt 5, Fernandez 1/1, Terwolbeck 1, de Boer 3, Seidel 3, Simovic, Lügering 1, Possehl 3, Wasielewski 4, Pöhle 4, Kalafut 3. Empor: Wetzel, L. Mehler – Wilhelm 3, Sveinsson 6, Steidtmann 6/4, Aukstikalnis, D. Mehler, Völzke, Asmussen 2, Schmidt 2/2, A. Schütze 1, Steinberg, Funke, Reimer 1, Pechstein, Lößner, Zemlin. Siebenmeter: Nordhorn 5/4, Empor 8/6. Strafmin.: Nordhorn 8, Empor 6.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Blick auf die Statistik offenbart die Schwächen des HCE. Die Hansestädter erzielten in den ersten 30 Minuten keinen Treffer aus dem Fernwurfbereich. Am Ende waren es zwei. Nur 19 der 52 Angriffe waren erfolgreich. Hinzu kamen 13 technische Fehler. Kurzum: Das waren zu wenig Durchsetzungsvermögen und zu viele Patzer, um die in diesem Jahr noch ungeschlagenen Nordhorner (fünf Siege, ein Unentschieden) zu ärgern.

Bitter für den HCE: Nach Philipp Asmussen, der bereits in der ersten Halbzeit mit Rückenproblemen vom Feld musste, humpelte Marc Pechstein Mitte des zweiten Durchgangs verletzt vom Feld. „Marc war schon mit Achillessehnenproblemen ins Spiel gegangen. Ich hoffe, dass es nichts Ernsthaftes ist“, sagte Zemlin.

Die jungen Wilden erhielten längere Einsatzzeiten

Danach war es „mit der dünnen Personaldecke doppelt so schwer, gegen eine sehr gute und routinierte Mannschaft, die das nahezu fehlerfrei heruntergespielt hat“, fügte Staat hinzu.

Wie schon im Heimspiel gegen Saporischschja (30:31) erhielten die jungen Wilden längere Einsatzzeiten. Alexander Schütze kam schon in der ersten Halbzeit für Philipp Asmussen. Nach der Pause ließ das Trainerduo den bis dato erfolgreichsten Empor-Torschützen Steidtmann auf der Bank. Dafür durften erneut Erik Reimer, Tom Steinberg (Abwehr) und Jugend-Olympiasieger Kay Funke Zweitliga-Luft schnuppern.

In der bevorstehenden Länderspiel-Pause „heißt es Kraft tanken“, sagte Tristan Staat. Und dann muss gegen Würzburg ein Sieg her.