Zwei Testspiele binnen 22 Stunden – die Handballer des HC Empor Rostock proben am Donnerstag gegen die HSG Rodgau Nieder-Roden und am Freitag gegen EHV Aue den Ernstfall. Das fordert Trainer Till Wiechers.

Rostock. Für die Handballer des HC Empor Rostock wird es langsam ernst. Vor dem Pokalspiel gegen die HSG Nordhorn-Lingen am 29. August (19 Uhr, Ospa-Arena) haben die Hansestädter noch zweimal die Chance, den Ernstfall zu proben: am Donnerstag um 19 Uhr gegen den Drittligisten HSG Rodgau Nieder-Roden (Eintritt frei) und am Freitag um 16.30 Uhr gegen den Zweitliga-Absteiger EHV Aue (Eintritt 5 Euro, ermäßigt 3 Euro). Beide Spiele werden in der Fiete-Reder-Halle ausgetragen. Die OZ zeigt die Partie gegen Aue im Livestream.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Vorbereitung lief im Team von Trainer Till Wiechers längst nicht alles nach Wunsch. Die Rostocker kassierten in den ersten fünf Testspielen vier Niederlagen und kamen gegen den benachbarten Drittligisten Stralsunder HV nicht über ein 32:32 hinaus. Der Coach fordert eine deutliche Leistungssteigerung.

Lesen Sie auch

Mit Kapitän Tim Völzke, Kreisläufer Jonas Thümmler und dem langzeitverletzten Robin Breitenfeldt fehlen weiterhin drei Stammkräfte. Wiechers hofft, dass Völzke und Thümmler beim Pokalspiel wieder dabei sein können. Neuzugang Hafthor Vignisson hat seine Sprunggelenksverletzung auskuriert und wird in den letzten beiden Tests sporadisch zum Einsatz kommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Trainer Wiechers setzt verstärkt auf Tempo-Handball

Wiechers setzt in der kommenden Spielzeit verstärkt auf Tempo-Handball und weniger auf das System mit dem siebten Feldspieler. „In der vergangenen Saison hat das ganz gut geklappt. Außerdem hatten wir viele Verletzte“, erklärt der 39 Jahre alte Coach. Zugleich kündigte er an: „Wir werden hin und wieder auch das Sieben gegen Sechs spielen.“