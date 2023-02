﻿Empor Rostock geht das Personal aus – jetzt trainiert schon der Trainer mit

Abstiegskampf an der Ostsee: Können die Handballer des HC Empor Rostock am Freitagabend gegen TuSEM Essen den Bock umstoßen? So beurteilt Trainer Florian Zemlin die Chancen.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket