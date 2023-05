﻿Chancenwucher und viele Fehler – Empor Rostock verliert in Ludwigshafen

Ludwigshafen/Rostock. Nächste Pleite für den HC Empor: Die Rostocker Zweitliga-Handballer haben am Mittwochabend bei den Eulen Ludwigshafen eine 27:36 (8:16)-Niederlage einstecken müssen. Fünf Tage nach dem 40:31-Heimsieg gegen Konstanz war die Hoffnung auf einen weiteren Erfolg – es wäre der siebte der Saison gewesen – schon zur Pause auf ein Minimum geschrumpft. Die Rostocker wucherten mit ihren Chancen und leisteten sich viele technische Fehler. Sie wurden von den Eulen, die es in der zweiten Halbzeit angesichts ihres deutlichen Vorsprungs ruhiger angehen ließen, immer wieder bestraft.

Vor 1564 Zuschauern – darunter sechs Rostocker Fans – in der Friedrich-Ebert-Halle waren die Rostocker nur zu Beginn auf Augenhöhe. Nach einem schönen Anspiel an den Kreis vollstreckte Christian Wilhelm zur 5:4-Führung für den HCE (8. Spielminute). Es war die erste Führung der Gäste. Und es blieb die einzige. Denn der Faden riss schnell: Technische Fehler und Fehlwürfe der Rostocker sowie Paraden ihres Torhüters nutzten die Ludwigshafener, um schnell umzuschalten.

Empor kassiert fünf Gegentreffer in vier Minuten

Nach fünf Gegentreffern binnen knapp vier Minuten lagen die Mecklenburger mit 4:8 hinten. Trainer Nicolaj Andersson versuchte in seiner ersten Auszeit, das Team in die Spur zurückzubringen. Ohne erkennbaren Erfolg.

Acht Minuten vergingen, ehe Jesper Schmidt mal wieder für den HCE einnetzte – zum 5:9 (16.). Gegen die Eulen, die im gesicherten Mittelfeld der Liga liegen und weder mit Auf- noch Abstieg zu tun haben, bemühten sich die Norddeutschen, wieder ranzukommen. Das Team versuchte, den Ball laufen zu lassen, unberechenbar zu sein. Jonas Ottsen verkürzte auf 8:11 (20.). Allerdings hatten die Ludwigshafener mit Mats Grupe einen stark aufgelegten Keeper im Tor, der allein in der ersten Hälfte elf Empor-Würfe parierte. An diese Quote kamen die beiden Rostocker Torhüter nicht ansatzweise heran.

Ärgerlich, wie der Rostocker Rückstand wuchs

Bis zur Pause wuchs der Rückstand des HCE auf acht Treffer an. Das war unnötig. Und besonders ärgerlich, weil die Rostocker beste Möglichkeiten ausließen: Der Strafwurf von Jesper Schmidt ging weit übers Tor. Einen Angriff später schaffte es der völlig unbedrängte Richard Lößner bei einem Konter nicht, den Ball im Eulen-Kasten zu versenken. Marc Pechsteins letzter Wurf vor der Pause klatschte an die Latte.

Die Hypothek der Rostocker, deren Abstieg in die 3. Liga von Woche zu Woche näher rückt, war vor Beginn der zweiten Halbzeit schon gewaltig. Die Andersson-Schützlinge traten zwar weiter mit Engagement auf, ihre Fehlerquote blieb aber auch nach dem Seitenwechsel viel zu hoch, um noch die Wende herbeizuführen. Beim 13:23 (41.) war der Rückstand der Hansestädter erstmals zweistellig.

Sonnabend empfängt der HCE Eintracht Hagen

Im Spiel der Rostocker gab es jede Menge Fehler zum Haareraufen. Es gab auch Lichtblicke, die leider rar waren: Mit einem Sahne-Anspiel setzte Per Oke Kohnagel Christian Wilhelm in Szene, der zum 18:26 vollstreckte (45.). Am Ende des 34. Liga-Spieltags stand Empors 26. Saisonniederlage zu Buche.

Statistik vom Spiel Ludwigshafen – Empor Rostock Ludwigshafen: Grupe, Urbic – Salger 4, Schaller 10/6, Eisel, Meyer-Siebert, Gorpishin, Remmlinger, Falk, Durak 4, Bührer 2, Trost 1, Neuhaus 1, Zacharias 1, Manfeldt-Hansen 4, Klein 9. Empor: L. Mehler, Malchow – Wilhelm 2, Aukstikalnis 1, Ottsen 2, D. Mehler , Völzke, Schmidt 7/4, Schütze, Kohnagel 3, Zimmer 1, Funke 1, Thümmler, Pechstein 6, Lößner 4. Strafminuten: Ludwigshafen 6, Empor 6. Siebenmeter: Ludwigshafen 6/6, Empor 4/5

Am kommenden Sonnabend (Anwurf 17 Uhr) setzt der HC Empor seine Abschiedstournee aus der 2. Liga mit dem Duell gegen Eintracht Hagen in der Rostocker Stadthalle fort.

