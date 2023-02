﻿HC Empor Rostock: Martin Murawski übernimmt Geschäftsführung

Rostock. Der HC Empor Rostock hat einen Nachfolger für seinen scheidenden Geschäftsführer Stefan Güter gefunden. Martin Murawski wird den Posten übernehmen. Darüber informierte der Handball-Zweitligist am Montagabend. „Ich bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen des Vorstands. Empor Rostock gehört zu den namhaften Adressen auf der deutschen Handball-Karte“, wird Murawski in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Martin Murawski spielte schon in Schwerin

Der 34-Jährige ist ehemaliger Erstliga-Profi. Seine Laufbahn begann der gebürtige Berliner bei der SG PSV/Tegel. Weitere Stationen waren die Füchse Berlin, Post Schwerin, Eintracht Hildesheim, der HC Erlangen und die HG Saarlouis. Vor drei Jahren beendete Murawski seine Karriere.

Noch bis zum 28. Februar wird Güter das Amt als Geschäftsführer ausüben. Danach verlässt der 46-Jährige die Rostocker. Seinen ursprünglich bis 31. Dezember 2023 laufenden Vertrag wollte Güter nicht verlängern. Er und der Verein einigten sich daraufhin auf eine vorzeitiges Ende der Zusammenarbeit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Woitendorf zu Murawski: „Passt hervorragend zum HC Empor“

„Aus einer Vielzahl von hochqualitativen Bewerbungen aus ganz Deutschland überzeugte uns die von Martin Murawski am meisten. Mit seiner handballerischen Expertise, seinem außerordentlichen Netzwerk in ganz Handball-Deutschland, seinem kaufmännischen Sachverstand und seinem Umgang mit Menschen passt er hervorragend zum HC Empor Rostock“, meint der HCE-Vorstandsvorsitzende Tobias Woitendorf.

Lesen Sie auch

Murawski hat in der Vergangenheit ein Sportmanagement-Studium erfolgreich abgeschlossen. Nach seiner Laufbahn war er bis Ende 2022 in der Vereinsführung von Eintracht Hildesheim aktiv. Der ehemalige Linksaußen wohnt mit seiner Familie in Wittenburg im Kreis Ludwigslust-Parchim. Als „vielfältig, spannend und herausfordernd“ sieht er die Aufgabe beim HC Empor. „Auch möchte ich mich bei Stefan Güter für die Vorbereitung eines nahtlosen Übergangs bedanken. Das sehe ich nicht als selbstverständlich an“, so Murawski.