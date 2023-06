﻿Neue Spieler, alte Halle: So plant Geschäftsführer Martin Murawski den Neuanfang bei Empor Rostock

Rostock. Vor gut drei Monaten hat Martin Murawski (35) den Geschäftsführer-Posten beim Handball-Zweitligisten HC Empor Rostock übernommen. Seit Wochen steht der Traditionsklub als Absteiger fest. Der frühere Bundesliga-Profi spricht über die Gründe der sportlichen Misere, die neue Mannschaft und die Ziele.

Sie sind seit 100 Tagen als Geschäftsführer des HC Empor Rostock tätig. Wie fällt Ihr Fazit aus?

Martin Murawski: Sportlich bescheiden aufgrund des Abstiegs aus der 2. Bundesliga. Trainer Nicolaj Andersson hatte viele Dinge gar nicht in der Hand. Ich sehe eine sportliche und konzeptionelle Entwicklung der Mannschaft, die sich aber leider überhaupt nicht in Punkten widergespiegelt hat. Wir hatten nie den vollen Kader beisammen, sondern immer eine neue Formation. Das macht es extrem schwierig. Die schweren Verletzungen von Torhüter Leon Mehler und Richard Lößner passen ins Gesamtbild der Saison. Beide hatten zuvor richtig gut performt und fallen jetzt zehn Monate aus. Das tut mir für die Jungs leid.

Murawski: Viele Dinge haben zum Abstieg geführt

War das anhaltende Verletzungspech der Hauptgrund für den sportlichen Misserfolg?

Es waren viele Dinge, die zum Abstieg geführt haben. Dazu gehören das anhaltende Verletzungspech, der Trainerwechsel und die Neubesetzung des Geschäftsführer-Postens. Für die sportliche Entwicklung einer Mannschaft ist das Gift, weil sie dadurch den Fokus auf das Wesentliche verliert. Nicolaj und ich haben uns im März und April viele Gedanken gemacht. Das Ergebnis ist der Umbruch, der im Sommer vollzogen wird.

Nicolaj Andersson hat das Traineramt beim HC Empor Rostock im März übernommen, konnte den Abstieg aber auch nicht mehr verhindern. Mit dem Dänen geht der Verein in die kommende Drittliga-Saison. © Quelle: Sebastian Heger

Zehn Spieler gehen, bisher stehen mit André Meuser (Bayer Dormagen), Matheus Costa Dias (TuS Vinnhorst) und Julius Siegler (HSC 2000 Coburg) drei Neuzugänge fest. Wie wird die neue Truppe aussehen?

Nicolaj und ich haben klare Vorstellungen. Wir wollen den Abwehr-Innenblock stärken, der mit Marc Pechstein, Dennis Mehler und Christian Wilhelm bislang recht dünn besetzt war. Wenn wir die Chance haben, Spieler zu verpflichten, die im Angriff und im Innenblock spielen können, schlagen wir zu. Wir werden den Innenblock breit aufstellen, sodass wir die Belastung auf mehrere Schultern verteilen können. Aus einer guten Abwehr heraus wollen wir ins Tempospiel kommen und möglichst auf Abwehr-Angriffs-Wechsel verzichten. Durch die Regelung mit dem Anwurf aus dem Mittelkreis ist das Spiel noch schneller geworden. Dadurch hat man kaum noch Zeit, um Spezialisten-Wechsel vorzunehmen.

Ziel Wiederaufstieg? „Es muss vieles passen“

Ziel ist der sofortige Wiederaufstieg?

Das würde ich mir wünschen, ist aber weit weg von der Realität. Man muss dem Trainer und der Mannschaft die Chance geben, sich zu entwickeln. So eine Abstiegssaison schüttelst du nicht so leicht aus dem Körper – vor allem mental nicht. Die zahlreichen Niederlagen müssen verarbeitet werden. Da spielt uns der Umbruch in die Karten. Unsere Neuzugänge werden frischen Wind reinbringen. Die Qualität des Kaders sollte reichen, um am Ende einen Platz zwischen eins und vier zu belegen. Man muss sich vor Augen halten, dass am Ende nur zwei der insgesamt 64 Drittligisten den Aufstieg schaffen werden. Da muss vieles passen.

Wurde die sportliche Misere auch innerhalb der Führungsebene ausgewertet?

Ja. Wir sind vor unserem letzten Heimspiel zwei Tage in Klausur gegangen, haben den Finger in die Wunde gelegt und uns gefragt, was wir in Zukunft besser machen können. Wir haben einen Schlachtplan erarbeitet – wo wollen wir in den nächsten Jahren hin? Und wie erreichen wir das?

Wie denn?

Es gibt eine klare Rollen- und Aufgabenverteilung. Vorstand, Aufsichtsrat und Geschäftsführung arbeiten hervorragend zusammen. Es passt auch menschlich in der Geschäftsstelle. Heike Möller, Dominique Buchfink und Joseph Herbst sind bewährte Kräfte, die ich nicht missen möchte. Robin Breitenfeldt verstärkt uns. Darüber freue ich mich, weil er viele Dinge aus der Spielerperspektive sieht. Ob ehrenamtliche Helfer oder Jugendtrainer – alle sind mit hundert Prozent bei der Sache.

Sind nach dem Abstieg Sponsoren abgesprungen?

Nein, unsere Partner bleiben alle bei der Stange. Darüber bin ich sehr glücklich. Darauf lässt sich aufbauen für die kommenden Jahre.

Rostocker Handballer kehren nach Marienehe zurück

Mit welchem Etat kalkuliert Empor für die kommende Drittliga-Saison?

Über Zahlen rede ich in der Öffentlichkeit nicht. Wirtschaftlich ist alles in Ordnung – sowohl in der GmbH als auch im Verein. Wir können aber auch nicht aus den Vollen schöpfen. Stand jetzt ist noch nicht alles gedeckelt. Aber das ist völlig normal zu diesem Zeitpunkt, weil der eine oder andere Sponsorenvertrag noch nicht unterschrieben ist.

Der Verein plant eine Rückkehr in die Sporthalle Marienehe. Inwieweit ist der Umzug von einer modernen Arena in die fast neunzig Jahre alte ehemalige Flugzeughalle ein Rückschritt?

Überhaupt nicht! Das ist genau der richtige Schritt. Wir kehren damit zurück zu den Wurzeln. Die Halle soll ein kleiner Hexenkessel werden.

Blick in die Fiete-Reder-Halle in Marienehe: Hier will der HC Empor Rostock in der 3. Liga den Großteil seiner Spiele austragen. © Quelle: Martin Börner

Geplant sind zusätzliche Tribünen. Wie teuer wird der Spaß?

Da liegen wir bei 150 000 bis 200 000 Euro. Wir sind auf der Suche nach einem Geldgeber. Die Lagerung und Logistik müssen auch noch geklärt werden. In Marienehe ist kein Platz. Wir müssen den Zuschauerbereich mit Sitz- und Stehplätzen, die Gestaltung der Haupttribüne, den VIP-Raum und den Gastro-Bereich planen sowie Rettungs- und Fluchtwege beachten. Wir hätten gern eine LED-Bande, Spielstandsanzeige, Livestream und so weiter. Das muss alles auf- und wieder abgebaut werden. Das ist zeitintensiv. Von daher sind Freitagspiele keine Option. Dadurch würden immens viele Trainingszeiten wegfallen. Von daher prüfen wir auch, inwieweit die Ospa-Arena eine Alternative ist.

Doppelspieltage mit Handballerinnen des Rostocker HC?

Und die Stadthalle?

Die schließe ich auch nicht gänzlich aus. Mal schauen, wie die Derbys gegen Stralsund und Usedom oder einzelne Spitzenspiele terminiert werden. Aber auch da spielt der wirtschaftliche Faktor eine wichtige Rolle.

Sind Doppelveranstaltungen mit dem Frauen-Drittligisten Rostocker HC denkbar?

Klar! Darüber haben wir auch schon mit den Frauen gesprochen. Wir müssen abwarten, bis die Spielpläne erstellt sind. Das wird Mitte, Ende Juli sein. Und dann schauen wir.

