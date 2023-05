﻿Nächste Pleite und nächster Schock für Empor Rostock: Richard Lößner fällt lange aus

Fußball-Oberliga

Nach elf Jahren hatte die zweite Mannschaft des FC Hansa Rostock kürzlich wieder den Staffelsieg in der NOFV-Oberliga Nord geholt. Doch wer war in der Saison 2011/12 alles dabei? Die OSTSEE-ZEITUNG hat mal nachgeschaut und aufgelistet, was die Spieler von damals aktuell machen.