﻿Empor Rostock: So plant der Handball-Zweitligist in der Trainerfrage

Rostock. Wird aus der Interims- eine Dauerlösung auf der Trainerposition des HC Empor Rostock? Nach OZ-Informationen ist es durchaus möglich, dass Trainer Tristan Staat die Zweitliga-Mannschaft auf Dauer weiter betreut. Zumindest bis zum Jahreswechsel plant die Klubführung, den 32-Jährigen weiter in der Verantwortung zu lassen.

Sportvorstand André Wilk hat die Mannschaft am Montagabend darüber informiert, dass Staat gemeinsam mit Florian Zemlin verantwortlicher Trainer bleibt.

HC-Empor-Rostock-Chef Woitendorf: Wende ist da

Tobias Woitendorf und seine Mitstreiter aus dem Empor-Vorstand sind zufrieden mit der Arbeit, die Staat gemeinsam mit seinem gleichberechtigten Assistenten Zemlin beim Profi-Team leistet. „In der Mannschaft hat sich vieles zum Positiven verändert. Die Wende ist da. Der Erfolg stellt sich ein“, sagte der Klubchef am vergangenen Wochenende, nachdem die Mannschaft mit einem Remis vom Auswärtsspiel bei der HSG Konstanz nach Rostock zurückgekehrt war. Nach einem katastrophalen Saisonstart haben sich die Mecklenburger in den vergangenen Wochen gefangen. In den zurückliegenden vier Bundesliga-Spielen erkämpften sie fünf Punkte.

Ob es für das Gespann Staat/Zemlin eine Zukunft über das Jahresende hinaus gibt, ist offen. Und es hängt maßgeblich vom Ausgang der kommenden vier Zweitliga-Begegnungen ab. „Wir werden uns das anschauen, analysieren und dann in Ruhe entscheiden“, erklärt Woitendorf. Der Klub sei im Gespräch mit anderen Trainern, sagt der Woitendorf ohne Namen nennen zu wollen. Ob ein neuer Coach das Team noch in der laufenden Saison oder erst zur neuen übernehmen wird, hänge von vielen Faktoren ab.

Empor hat im Dezember noch vier Spiele zu bestreiten

Die Rostocker haben im Dezember noch vier Spiele zu bestreiten. Am kommenden Freitag werden die Eulen Ludwigshafen in der Ospa-Arena erwartet. Weiter geht es drei Mal auswärts: am Mittwoch kommender Woche in Hagen, am 17. Dezember beim HC Elbflorenz in Dresden und 2. Weihnachtsfeiertag beim VfL Bad Schwartau. Nach dem Nord-Derby zum Fest verabschiedet sich die Rostocker Mannschaft in die Länderspielpause, die bis zum 3. Februar dauert.

Tristan Staat meint, er habe im Moment als Trainer der Bundesliga-Mannschaft, als A-Jugendcoach sowie als Nachwuchskoordinator so viel zu tun, dass er gar nicht dazu komme, die Zukunft bis ins letzte Detail zu durchdenken. „Ich möchte alles unter einen Hut bringen. Zuallererst bin ich dankbar dafür, dass mir diese reizvolle und verantwortungsvolle Aufgabe in der 2. Liga übertragen wurde. Es geht um sehr viel für Empor“, betont er.

Am Saisonende laufen 14 Spielerverträge aus

Wichtigstes Saisonziel für den Klub bleibt es, den Abstieg aus der 2. Liga zu verhindern. Das ist auch das Credo der Mannschaft. Im Team des HCE laufen am Saisonende 14 Verträge aus.

Staat hatte die Männermannschaft übernommen, nachdem Cheftrainer Till Wiechers am 23. Oktober beurlaubt worden war. Wiechers war 2017 von der SG Flensburg-Handewitt nach Rostock gewechselt. Nach dem Abstieg in die 3. Liga hatte er beim HCE die Wende eingeleitet. Wiechers war maßgeblich daran beteiligt, dass beim HCE eine neue Philosophie und ein neuer Spielstil etabliert wurden. 2021, nach vier Jahren in der 3.Liga, feierte er mit seiner Mannschaft den Aufstieg. Der Vertrag des 37-jährigen Till Wiechers ist noch bis zum Ende der laufenden Saison gültig.