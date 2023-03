﻿HC Empor Rostock: So tickt der neue Cheftrainer Nicolaj Andersson

Rostock. Er ist der erste Däne auf der Trainerbank des HC Empor Rostock: Nicolaj Andersson. Der 35 Jahre alte Däne ist am Samstag in Rostock eingetroffen, hat sich am Abend mit Klubchef Tobias Woitendorf, Vorstandsmitglied Silvio Rose und Co-Trainer Florian Zemlin, der die Mannschaft Ende Oktober nach der Beurlaubung von Till Wiechers zusammen mit Tristan Staat übernommen hatte, zu einem gemeinsamen Abendessen getroffen und wird am Montag erstmals das Training beim abstiegsbedrohten Handball-Zweitligisten leiten. So tickt der Neue.

Handball-Philosophie: „Ich will schnellen und dynamischen Handball spielen“, sagt Nicolaj Andersson. Das beginnt bei den Torhütern, die mit guten Pässen Tempogegenstöße einleiten sollen. Wichtig ist für den A-Lizenz-Inhaber das Abwehrspiel: „Ich möchte eine dynamische, ausdrucksstarke 6:0-Formation mit Spielern, die durch Bewegung und Kraft Druck auf den Angriff ausüben, um das Timing zu stören, Fouls zu machen und technische Fehler zu provozieren.“ Er favorisiert eine 6:0-Abwehr, in der die Spieler auf den Halbpositionen offensiv agieren. Weitere Varianten sind die 5:1- und 3-2-1-Deckung. Im Angriff sind dem Coach ein guter Kreisläufer, treffsichere Außen sowie Rückraumspieler, die durch Durchbrüche und/oder durch Würfe aus dem Fernwurfbereich erfolgreich sind.

Spielerkarriere: Als Jugendlicher spielte Nicolaj Andersson für FIF Kopenhagen. Beim Ortsrivalen FCK Handball erhielt er seinen ersten Profivertrag. Mit der dänischen U-18-Auswahl wurde er Weltmeister und holte Silber bei der EM. Nach zwei schweren Schulterverletzungen musste Andersson im Alter von 19 Jahren seine Karriere beenden.

Sein größter Erfolg: Nikolaj Andersson (r.) jubelt mit Morten Thrane nach dem gewonnen Finale gegen Kroatien (27:26). Dänemark ist U-18-Weltmeister. © Quelle: Claus Bergmann/imago

Trainerlaufbahn: „In meinem Team nehme ich jeden in die Pflicht. Es gibt Raum für alle Egos, aber sie sind da, um dem Star zu helfen – und das ist das Team“, sagt Nicolaj Andersson, der 2002 nach dem verletzungsbedingten Ende seiner Spielerkarriere ins Trainergeschäft einstieg. Im männlichen Bereich sammelte er Erfahrungen als Co-Trainer bei den Erstligisten FIF Kopenhagen und Lemvig Thyborøn Håndbold, als Cheftrainer der U-18-Treams von FIF Kopenhagen und TTH Holstebro. Darüber hinaus war er bei mehreren Handball-Akademien tätig. Weitere Stationen als Chefcoach waren der Frauen-Zweitligist VfL Waiblingen sowie die Damen von København Håndbold in der dänischen 1. Liga. Seit 2020 trainierte er mit dem LC Brühl den erfolgreichsten Schweizer Frauen-Verein. Vergangene Woche löste er seinen bis Ende Mai datierten Vertrag beim Spitzenreiter auf. Sein Debüt auf der Trainerbank des HCE gibt Andersson am 19. März im Heimspiel gegen die Wölfe Würzburg (17 Uhr, Stadthalle). Florian Zemlin bleibt Co-Trainer. Tristan Staat kehrt zu seiner ursprünglichen Tätigkeit als Nachwuchs-Koordinator und A-Jugend-Trainer zurück.

Andersson stammt aus einer Handballfamilie

Familie: Nicolaj Andersson ist mit der Physiotherapeutin Mia Djuraas Andersson verheiratet. Das Paar hat zwei Söhne – Karl (Jahrgang 2013) und Folke (2018). „Ich bin in einer Handballfamilie aufgewachsen, in der beide Elternteile viele Jahre lang Teil des dänischen Spitzenhandballs waren“, erzählt Andersson, der eine Ausbildung zum Physiotherapeuten absolviert hat. Sein Bruder Lasse (wurde am Sonnabend 29) ist Nationalspieler. Er wurde 2021 mit Dänemark Weltmeister und Olympia-Zweiter, spielte von 2016 bis 2020 beim FC Barcelona und steht seitdem im Aufgebot der Füchse Berlin.