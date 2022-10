﻿Heftiger Zusammenstoß: Hansa-Duo muss mit Kopfverletzungen raus

Ob Baiser, Schoko oder Toffifee: In diesem Franzburger Café gibt’s die leckersten Torten

Das Café Wieckhaus in Franzburg (Vorpommern-Rügen) hat eine neue Betreiberin – Katharina Thiergart bringt hier jedes Wochenende mindestens fünf selbst gemachte Torten-Kreationen auf den Tisch. Was die 38-Jährige diesmal in den Backofen schiebt.