Der SV Hafen Rostock setzt sich am ersten Spieltag souverän gegen Einheit Grevesmühlen durch. SVH-Coach Enrico Neitzel ist zufrieden mit dem Auftakt seiner Mannschaft.

Rostock. Grund zum Jubeln hatten am vergangenen Sonnabend die Fußballer des SV Hafen Rostock. Beim Saisonstart in der Landesliga West feierten sie einen 3:1 (2:0) -Heimsieg gegen Einheit Grevesmühlen. „Wir sind sehr zufrieden als Trainerteam mit dem Auftakt gegen eine Mannschaft, die, denke ich, auch in der Saison oben mitspielen wird“, meinte SVH-Coach Enrico Neitzel.