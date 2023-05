﻿Heiße Schlussphase in Pampow: Rostocker FC hat das letzte Wort

Erfolgsserie geht weiter

Riesenschritt Richtung Rettung: Hansa Rostock zittert sich zum Sieg in Sandhausen

Hansa Rostock hat seine Hausaufgaben im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga gemacht und am Freitagabend mit dem 2:1-Erfolg beim SV Sandhausen den vierten Sieg in Serie gelandet. Bei entsprechender Schützenhilfe der Konkurrenz könnte die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz bereits an diesem Wochenende über den Klassenerhalt jubeln.