Hiobsbotschaft für den Rostocker HC: Nicole Rotfuß fällt aus

Die Handballerinnen des Rostocker HC streben den Aufstieg in die 2. Bundesliga an. Im zweiten Spiel der Aufstiegsrunde gab es den ersten Dämpfer. Dennoch haben die Dolphins gute Chancen im Aufstiegsrennen. Hier gibt es alle Neuigkeiten vom RHC.

Rostock. Frauen-Handball hat in Rostock Tradition. Bis 1999 waren die Handballerinnen Teil des SC Empor und feierten sechs DDR-Meistertitel und zwei Pokalsiege. 1968 standen sie im Endspiel des Europapokals der Landesmeister. 2007 wurde der Rostocker HC gegründet. Nach einer überaus erfolgreichen Saison stehen die Dolphins auf dem Sprung in die 2. Bundesliga.

An dieser Stelle finden Sie alle wichtigen Neuigkeiten und Hintergrundgeschichten rund um den RHC.

Saison für Nicole Rotfuß vorzeitig beendet

23. April: Hiobsbotschaft für den Rostocker HC. Die Dolphins müssen in den beiden abschließenden Heimspielen der Aufstiegsrunde gegen HCD Gröbenzell (29. April, 19.30 Uhr) und den Frankfurter HC (6. Mai, 16 Uhr, jeweils Fiete-Reder-Halle) auf Nicole Rotfuß verzichten. Die 22-Jährige hat sich in der Partie bei der SG 09 Kirchhof (23:33) am Knie verletzt. Eine genaue Diagnose liegt noch nicht vor, „aber für die Aufstiegsrunde steht sie uns nicht mehr zur Verfügung“, sagt Trainer Dominic Buttig. Die Lücke auf der Linksaußenposition sollen Antonia Fränk und Emily Selle schließen.

Hoppla! Rostock Dolphins stolpern in Kirchhof

22. April: Zweites Spiel, erster Dämpfer für die Handballerinnen des Rostocker HC. Nach dem erfolgreichen Auftakt (30:27 in Freiburg) zogen die Dolphins am Sonnabend bei der SG 09 Kirchhof mit 23:33 (11:15) den Kürzeren, haben aber im Rennen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga weiterhin alle Trümpfe in der Hand. Die Rostockerinnen können in den bevorstehenden Heimspielen gegen HCD Gröbenzell (29. April, 19.30 Uhr) und den Frankfurter HC (6. Mai, 16 Uhr) den Einzug ins Handball-Unterhaus perfekt machen.

Was Trainer Dominic Buttig nach der Niederlage in Kirchhof gesagt hat, lesen Sie hier.

Kroatin Corkovic für Beachhandball-EM nominiert

Eine erfreuliche Nachricht ereilte den Rostocker Handball-Club. „Werte Handballfreunde, die kroatische Nationalmannschaft hat sich für die europäische Beachhandball-Meisterschaft qualifiziert… und Ihre Spielerin Martina Ćorković ist eingeladen“, heißt es in der Mail des kroatischen Handballverbandes.

Die Europameisterschaft findet vom 24. bis 28. Mai in Nazare/Portugal statt – also nach Abschluss der Aufstiegsrunde. Das Team von Martina Ćorković trifft in der Vorrunde auf Spanien, Polen und Rumänien. Als Titelverteidiger ist die deutsche Handball-Nationalmannschaft ebenfalls für die kontinentalen Titelkämpfe qualifiziert. Das deutsche Team trifft zunächst auf Dänemark, Frankreich und Italien.

„Beachhandball gewinnt immer mehr an Bedeutung. Daher freuen wir uns sehr für Martina, dass sie eine Einladung zu diesem tollen Event erhält und ihre Nationalfarben in Portugal vertritt“, sagt Dolphins-Trainer Dominic Buttig.

Martina Ćorković freut sich ebenfalls sehr: „Es ist immer schön, Teil der Beachhandball-Nationalmannschaft zu sein. Es ist eine sehr gute Gelegenheit, zwischen den Indoor-Handballsaisons in guter Form zu bleiben. Beachhandball wird von Jahr zu Jahr beliebter und ist auf dem besten Weg, Teil des olympischen Sports zu werden“, berichtet die Nationalspielerin, die 2019 mit Kroatien EM-Vierte wurde.

Martina Corkovic jubelt. 2019 wurde sie mit der kroatischen Beachhandball-Nationalmannschaft Vierte bei der EM. © Quelle: Marcin Bulanda/Imago

Jette Köppen verlängert beim Rostocker HC

Der Rostocker HC hat vor dem zweiten Aufstiegsendspiel eine weitere wichtige Personalie geklärt. Jette Köppen bleibt bei den Dolphins an Bord. Die U-19-Nationalspielerin hat ihren zum Saisonende auslaufenden Vertrag um ein Jahr verlängert. Was die Spielerin und Trainer Dominic Buttig dazu sagen, lesen Sie hier.

Torjägerin Lara Brezenci wechselt in die Schweiz

Hiobsbotschaft für den Rostocker HC: Die Dolphins müssen in der kommenden Saison auf die Dienste von Top-Torjägerin Lara Brezenci verzichten. Die 24 Jahre alte Linkshänderin wechselt im Sommer zum Schweizer Erstligisten HV Herzogenbuchsee. Das sagen die Spielerin und der Vereinschef.

Dolphins starten mit Sieg in die Aufstiegsrunde

Die Handballerinnen des Rostocker HC sind mit einem Auswärtssieg in die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga gestartet. Das Team von Trainer Dominic Buttig setzte sich bei der HSG Freiburg mit 30:27 durch. So lief das Spiel.