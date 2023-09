﻿Hiobsbotschaft für Empor Rostock: Torhüter Jan Kominek hat sich schwer verletzt

Kostenfrei bis 19:57 Uhr lesen

Kurioser Polizeieinsatz

Schreck am Morgen: Drei Ponys sind am 18. September aus dem Zirkus Frank entlaufen und haben den Berufsverkehr an der Straße Am Strande in Rostock gestört. Weshalb die Tiere entkamen, ist noch unklar.