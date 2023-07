﻿Hiobsbotschaft für Hansa Rostock: Lukas Scherff fällt lange aus

Rostock. Hiobsbotschaft für Lukas Scherff und den FC Hansa Rostock: Der Außenverteidiger des Fußball-Zweitligisten hat sich am Mittwoch beim Testspiel gegen den Malchower SV (9:0) einen Wadenbeinbruch am rechten Bein zugezogen. Das ergab die Diagnose noch am gleichen Abend. Scherff muss nicht operiert werden, fällt aber voraussichtlich mehrere Monate aus.

Scherff bleibt das Verletzungspech treu

Die Unglücksszene ereignete sich in der Anfangsphase. Scherff war mit MSV-Torhüter Philipp Kühn zusammengeprallt und blieb mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen. De gebürtige Schweriner musste anschließend verletzt ausgewechselt werden. Für ihn war Kevin Schumacher in die Begegnung gekommen.

Damit bleibt Scherff in seiner Laufbahn vom Verletzungspech verfolgt. Der 26-Jährige kam in der Vorsaison aufgrund einer Hüft- und Knieverletzung sowie einer Meniskus-Operation nur auf zehn Zweitliga-Einsätze. Zudem zog sich der Defensivmann bereits zwei Kreuzbandrisse in seiner Karriere zu.

Erst Mitte Juni hatte Scherff seinen auslaufenden Vertrag an der Ostsee um ein Jahr verlängert. Er war mit der Hoffnung in die bevorstehende Spielzeit gegangen, wieder beschwerdefrei um seinen Stammplatz kämpfen zu können. Nun folgte in Malchow der erneute Rückschlag.

