﻿Hiobsbotschaft für Hansa Rostock: Oliver Hüsing fällt wochenlang aus

Rostock. Hiobsbotschaft für Oliver Hüsing und den Fußball-Zweitligisten FC Hansa Rostock. Der 30 Jahre alte Verteidiger hat sich im Testspiel am vergangenen Sonnabend gegen Pogon Stettin (2:0) einen Muskelbündelriss im linken Oberschenkel zugezogen und muss damit eine mehrwöchige Zwangspause einlegen.

Hüsing musste in der Partie gegen den polnischen Erstligisten aufgrund starker Schmerzen nach zehn Minuten ausgewechselt werden. Die medizinischen Untersuchungen haben nun die ersten Vermutungen bestätigt, dass es sich um einen Riss im Muskelgewebe handelt, teilte der Verein am Montagnachmittag mit.Oliver Hüsing wird demnach definitiv die beiden letzten Testspiele der Vorbereitung – am Mittwoch gegen den BFC Dynamo sowie am Sonnabend gegen den FC Sevilla – verpassen und dem Koggenklub auch zum Saisonstart am 30. Juli gegen den 1. FC Nürnberg (13.30 Uhr) nicht zur Verfügung stehen.

