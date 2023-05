Vor Landespokal-Finale: HSG Warnemünde absolviert Kurztrainingslager

Grimmen. Mit dem Erfolgsrezept von 2019 zum zweiten Pokalsieg der Vereinsgeschichte? Bei ihrem Triumph vor vier Jahren absolvierten die Fußballerinnen der HSG Warnemünde ein Kurztrainingslager vor dem Endspiel. Das Gleiche tun sie jetzt wieder. Zwei Tage vor dem Landespokalfinale am Sonntag (Anpfiff: 14.30 Uhr) in Grimmen gegen den Rostocker FC werden die Fußballerinnen der HSG nach Zinnowitz fahren und sich den letzten Feinschliff für die bedeutende Partie holen.

HSG Warnemünde erfährt Unterstützung von Fans

„Für uns ist das Endspiel ein großer Höhepunkt, daher werden wir uns am Freitag und Sonnabend noch einmal besonders darauf vorbereiten. Am Sonntag werden wir um 10 Uhr dann von Zinnowitz nach Grimmen fahren“, skizziert Warnemündes Trainer Jörg Burgstaler den groben Plan für den Trip auf die Insel Usedom. Die eigenen HSG-Fans werden aus Rostock mit einem Bus anreisen.

Durch einen 5:4-Erfolg nach Elfmeterschießen gegen den 1. FC Neubrandenburg hatten sich die HSG-Kickerinnen am 19. Mai 2019 erstmals die Pokaltrophäe gesichert. Damals waren sie Außenseiter und werden es laut Burgstaler auch bei ihrer zweiten Endspiel-Teilnahme sein. „Der Rostocker FC ist Favorit, auch wenn seit Kurzem sein Abstieg aus der Regionalliga Nordost feststeht.“

Landesmeister hat für Regionalliga gemeldet

Als frisch gebackener Landesmeister gehen die Warnemünderinnen in das Endspiel. Mit einem 0:0 beim FSV 02 Schwerin machte die HSG am vergangenen Sonntag den Verbandsliga-Titel perfekt. Die Burgstaler-Elf hat auch erstmals für die Regionalliga gemeldet. Um den Sprung in die dritthöchste deutsche Spielklasse zu schaffen, müssen die Mecklenburgerinnen durch eine Aufstiegsrelegation. Zudem muss der Nordostdeutsche Verband (NOFV) die Unterlagen noch prüfen. „Wie der Modus konkret aussehen soll, wissen wir noch nicht“, informiert Burgstaler. Im Juni soll es so weit sein.

Zuvor gilt der Fokus dem Pokalfinale. Dieses will der Rostocker FC nach einer zum Teil enttäuschenden Saison in der Regionalliga mit nur einem Sieg aus 23 Spielen für sich entscheiden. „Wir konzentrieren uns nur auf unser Spiel und wollen das vor allem fußballerisch lösen“, sagt RFC-Kickerin Kim Henschel in einem Videoformat des Landesfußballverbandes (LFV).

Weitere Endspiele am Wochenende in Grimmen

Geleitet wird das Spiel von Schiedsrichterin Mareike Eitner. Die Unparteiische aus Rostock sei nach eigenen Aussagen in einer LFV-Mitteilung „sauaufgeregt“. Erst vor vier Jahren hat sie ihre Schiri-Ausbildung abgeschlossen und pfeift mittlerweile unter anderem in der Herren-Landesklasse.

Am kommenden Wochenende werden in Grimmen noch drei weitere Endspiele verschiedener weiblicher Altersklassen ausgetragen. Bei den D-Juniorinnen stehen sich am Samstag um 13 Uhr die Kreisauswahl Nordvorpommern/Rügen und der 1. FC Neubrandenburg gegenüber. Um 15.15 Uhr folgt das Duell der B-Juniorinnen vom Rostocker FC und des FSV 02 Schwerin. Am Sonntag begegnen sich vor dem Frauen-Finale um 12 Uhr noch die C-Juniorinnen des 1. FC Neubrandenburg und Lübzer SV.