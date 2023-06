﻿HSG Warnemünde: Auftakt in der Aufstiegsrelegation bei Berolina Mitte

Warnemünde/Berlin. Für die Fußballerinnen der HSG Warnemünde wird es am kommenden Sonntag ernst. Für sie steht das erste von zwei Spielen in der Aufstiegsrelegation zur Regionalliga Nordost an. Um 14 Uhr müssen die Warnemünderinnen beim SV Blau-Weiß Berolina Mitte antreten.

Erste Regionalliga-Relegation der Vereinsgeschichte

Erstmals in ihrer Vereinsgeschichte spielt die HSG eine Relegation, um in den überregionalen Frauenfußball zu gelangen. Dabei müssen die Kickerinnen aus dem Ostseebad neben dem Klub aus der Hauptstadt noch gegen den 1. FFC Fortuna Dresden ran. Die beiden besten Teams der Dreier-Staffel steigen in die Regionalliga auf.

„Wir haben uns dieser Woche intensiv auf dieses Spiel vorbereitet. Wir fahren mit einem guten Aufgebot nach Berlin, alle Leistungsträgerinnen sind an Bord“, sagt HSG-Coach Jorg Burgstaler. Am Sonntagvormittag werden die Warnemünderinnen nach Berlin reisen. Dort erwartet sie eine Mannschaft, die Dritter in der Abschlusstabelle der Berlinliga geworden ist. Berolina Mitte kam unverhofft zu seiner Chance, an der Relegation teilzunehmen. Borussia Pankow hatte überraschend vor wenigen Tagen seinen Verzicht erklärt, obwohl es im Ligamodus auf Platz zwei vor dem HSG-Gegner gelandet war.

HSG-Coach informiert sich bei Berliner Ligakontrahenten

Mit Berolina Mitte trifft der amtierende Verbandsliga-Meister auf einen für sie unbekannten Gegner. „Wir haben zu einigen Ligakonkurrenten von Berolina Kontakte und uns dort ein paar Infos geholt. Wir gehen davon aus, auf eine konterstarke Mannschaft zu treffen“, vermutet Burgstaler.

Nach dem Auswärtsspiel geht es für die Warnemünderinnen schon am 18. Juni (Anpfiff: 14 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den 1. FFC Fortuna Dresden weiter. Eine Woche später steigt noch der Vergleich zwischen dem Vertreter aus Sachsen und Berolina Mitte.

