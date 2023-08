Max Kruse war Opfer: Ex-Profi von Hansa Rostock wegen illegalen Pokerturnieren vor Gericht

Leipzig. Einst machte er 27 Drittliga-Spiele für den FC Hansa Rostock und lief auch acht Mal für den Greifswalder FC in der NOFV-Oberliga auf - nun muss sich ein Ex-Fußballprofi vor dem Dresdner Landgericht verantworten. Dabei geht es um gezinkte Karten und abgezockte Profifußballer. Seit Montag läuft der Prozess in der sächsischen Landeshauptstadt - und mittendrin Ronny Garbuschewski. Neben ihm sind vier weitere Männer angeklagt, weil sie als Bande über Jahre manipulierte Pokerturniere veranstaltet haben sollen – in Sachsen, aber auch in anderen Bundesländern. Das Quintett gehörte demnach zum inneren Zirkel einer Gruppe, die es auf betuchte, prominente Mitspieler abgesehen hatte. Darunter waren offenbar auch bekannte Fußballprofis.

Garbuschewski, gebürtiger Grimmaer, lief bis 2009 mehr als 100 Mal für den damals potentesten Leipziger Verein, den FC Sachsen auf. Später ging es nach Chemnitz, Zwickau, auch in die Bundesliga zu Fortuna Düsseldorf. Ganz geklappt hat es mit dem großen Durchbruch trotz feiner Technik und hoher Veranlagung beim „Sachsen-Beckham“ aber nie. Vielleicht auch, weil Garbuschewski schon frühzeitig mit dem Gesetz in Konflikt kam. Bereits als 20-Jähriger wurde er zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, weil er einen Sportwagen gleich dreimal an verschiedene Kunden verkauft hatte.

Manipulierte Pokerrunden auch in Rostock

Der aktuelle Vorwurf wiegt schwerer. Der inzwischen 37-Jährige und vier weitere Männer im Alter zwischen 37 und 46 Jahren organisierten laut Anklage Pokerrunden, bei denen die Spielkarten markiert waren, durch eine versteckte Infrarotkamera ausgelesen werden konnten und die Daten dann an die eingeweihten Mitspieler weitergegeben wurden. Wer verliert, lag auf der Hand. Der Gewinn wurde dann prozentmäßig unter den Ganoven, die arbeitsteilig agierten, aufgeteilt.

Ronny Garbuschewski spielte von Januar 2016 bis Juni 2017 für den FC Hansa Rostock – nun steht er vor Gericht. © Quelle: Deniz Calagan/Bongarts/Getty Images

Die Gewinnsummen sollen, so die Staatsanwaltschaft, pro Spiel im vier- bis fünfstelligen Bereich gelegen haben. Erkleckliche Summen, die da verspielt wurden. Von 29 solch gezinkter Pokerrunden ist die Rede, die von 2014 bis 2017 in Leipzig, Dresden, Rostock und Hamburg stattgefunden haben sollen. Wie viel Geld dabei genau zusammenkam, ist unklar.





Kartengeber: Es wurde viel auf Kredit gespielt

„Am Ende war es nur noch eine Zettelwirtschaft, da wurde viel auf Kredit gespielt, es gab Schuldscheine“, erklärte einer der Angeklagten. Der 43-Jährige agierte bei den Turnieren als Kartengeber. Wer kreditwürdig war, entschied aber nicht er, sondern die Chefetage, die sich das Ganze ausgedacht hatte. Und zu der gehörten die Angeklagten nicht.

„Ich habe leidenschaftlich gern Poker gespielt – in gemütlicher Runde mit Freunden. Dann war ich Kartengeber, ganz legal, da war von Betrug keine Rede.“ Dann seien einige Leute aufgetaucht, die ihm das System vorgestellt hätten. „Anfangs war ich neugierig und überrascht, dass so etwas überhaupt funktioniert, dann hatte man keine Wahl mehr. Da waren Leute dabei, denen sagt man nicht, dass man nicht mehr mitmacht.“

Ronny Garbuschewski (l.) spielte in der Saison 2021/2022 acht Mal für den Greifswalder FC und erzielte dabei ein Tor. © Quelle: Ronald Krumbholz

Diese fünf machten mit. Es sind Männer, die gern Poker spielen, vielleicht nicht immer erfolgreich, deshalb Schulden hatten und verzweifelt versuchten, wieder zu Geld zu kommen. Motto: Neues Spiel, neues Glück. So wurden sie erpressbar und machten mit.

Mannschaftskollegen eingeladen – Max Kruse unter Betroffenen

Der sächsische Ex-Profifußballer auf der Anklagebank, der wohl selbst auch nicht immer glücklich am Spieltisch agierte, soll sogar Mannschaftskollegen zu den Turnieren eingeladen und über den Tisch gezogen haben. Laut Medienberichten gehörte auch Bundesligastar Max Kruse, zurzeit beim SC Paderborn aktiv, zu den Betrogenen der Bande. Der inzwischen 35-Jährige habe 2014 aufgrund der gezinkten Pokerkarten in Hamburg 5000 Euro verloren, heißt es. Auf eine Anfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland reagierte Kruses Management am Dienstag zunächst nicht.

Max Kruse, seit Sommer 2023 im Trikot des Fußball-Zweitligisten SC Paderborn unterwegs, war eines der Opfer der manipulierten Pokerrunden. © Quelle: David Inderlied/dpa

2018 flog der Betrug dann auf, das Landeskriminalamt (LKA) ermittelte, rund 300 Beamte durchsuchten bundesweit Wohnungen und Geschäftsräume – darunter in Markkleeberg, Dresden und Zwickau. Dabei wurden sechs Haftbefehle vollstreckt und umfangreiches Beweismaterial wie Bargeld und Datenträger sichergestellt. Zudem beschlagnahmten die Beamten eine Schusswaffe sowie Betäubungsmittel. Die bereits seit 2017 geführten Ermittlungen richteten sich gegen insgesamt 15 Personen, unter ihnen auch Mitglieder der Rockergruppe Hells Angels.

Bereits 2019 wurde dann Anklage gegen Ronny Garbuschewki erhoben. Weil keine Fluchtgefahr besteht und deshalb niemand in Untersuchungshaft musste, wurde der Prozessbeginn am Landgericht hinten angestellt, so ein Gerichtssprecher. Nun wird verhandelt.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Leipziger Volkszeitung“.

