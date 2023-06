﻿Im Frauenteam vom FC Hansa Rostock herrscht die Devise: Alles auf Anfang

Rostock. Das erste Treffen erinnert an einen ersten Schultag oder den ersten Tag an der Uni. 21 Mädchen und junge Frauen sind nach Warnemünde gekommen. Die Jüngste ist 15 Jahre alt. Susanne Möller ist mit 35 die Älteste. Sie alle gehören zum neuen Frauenteam des FC Hansa Rostock. Der Freitag war der Tag, an dem die Mannschaft zum ersten Mal zusammenkam, sich kennenlernte, eingekleidet wurde, gemeinsam trainierte.

„Ich bin aufgeregt. Alles ist neu. Aber es ist spannend und das reizt mich“, sagt „Susi“ Möller, die vom SV Pastow zu Hansa gewechselt ist. „Ich will noch mal Fußball auf dem Großfeld spielen. Und dass ich das bei Hansa kann, ist großartig“, erklärt die Außenverteidigerin freudestrahlend.

Eine Stunde bevor sein neues Team eintrifft, gibt Trainer Tino Spörk noch einem Dutzend Achtjähriger Tipps für den perfekten Torschuss. „Ich habe bisher noch nie eine Männermannschaft und auch kein Frauenteam betreut. Dass ich bei Hansa die Chance habe, etwas ganz Neues aufzubauen, hat mich gereizt“, sagt der 53-Jährige, nachdem er die Kluft des SV Warnemünde gegen die himmelblauen Hansa-Trainingsklamotten getauscht hat. Leicht falle es ihm nicht, die Warnemünder Jungs zu verlassen. „Da sind ein paar Tränen geflossen“, so Spörk sichtlich berührt.

Die Torhüterinnen Merle Hellwig (18/l.) und Lara Mariuta-Schukat (16) am ersten Trainingstag mit dem FC Hansa. © Quelle: Christian Lüsch

Zu spüren ist aber auch, wie sehr ihn die neue Aufgabe reizt. Spörk hat sich akribisch auf den Start mit seiner neuen Mannschaft vorbereitet. Er hat in Leipzig und Berlin hospitiert. Er hat sich Spiele seiner Schützlinge angeschaut. Er hat sich mit ihren Namen vertraut gemacht. Er hat in der Kabine für alle die beschrifteten Trikotsätze ausgelegt. Und er hat eine Idee, auf welchen Positionen er die Spielerinnen aufstellen wird. Alle können Fußball spielen, sagt er. Er wolle sie besser machen. Der Name Hansa Rostock würde zusätzliche Prozente an Können und Wollen freisetzen, ist Spörk überzeugt.

Trainer: Alle haben die gleiche Chance

„Ihr seid keine Befehlsempfängerinnen. Ihr habt alle die gleiche Chance. Für uns zählt nur eure Leistung“, sagt der Coach zur Begrüßung. Mit „uns“ meint er das Trainerteam, zu dem Michael Birkenfeld (50) und Verena Fricke-Wolf (48) gehören.

Sandra Liedtke erzählt, dass es ihr emotional schwer gefallen sei, sich von ihrer alten Mannschaft zu trennen. Vor ein paar Wochen kickte sie noch mit den Mädels von der HSG Warnemünde in der Verbandsliga. Ab 10. September, dem Tag des Saisonstarts für die Frauen in MV, werden sie Konkurrentinnen sein. „Wir bleiben aber Freunde“, meint die 32-Jährige, die schon in der Regionalliga kickte und die sich bei und mit Hansa beweisen möchte. Dem HSG-Team hat sie versprochen, zu den Spielen zu kommen.

Mit dem Frauenteam startet der FC Hansa im September in die Verbandsliga-Saison. © Quelle: Christian Lüsch

Auch Merle Hellweg möchte bei mit den Hanseatinnen durchstarten. Die Torhüterin, die in Wismar wohnt und zur Schule geht, spielte zuletzt beim Hamburger Sportverein. Viermal pro Woche pendelte sie zum Training an die Elbe. Es war extrem aufwendig. In Rostock zu trainieren und für Hansa zu spielen passt der 18-Jährigen, die zu Deutschlands Top-Talenten gehört, in vielerlei Hinsicht besser. Ihre Ziele sind ambitioniert: Merle traut sich und Hansa die Regionalliga und später vielleicht sogar die 2. Liga zu.

Im neuen Hansa-Team ist Eigenverantwortung gefragt

Coach Spörk setzt in den kommenden vier Wochen auf Eigenverantwortung. Er hat für jede Spielerin einen Trainingsplan erstellt. Und er will von allen per Whatsapp auf dem Laufenden gehalten werden. „Das wichtigste sind für mich Disziplin und das Team“, erklärt er. Und das soll bei Hansa schnell wachsen.

Für den restlichen Abend nach der ersten Zusammenkunft hatte Frank Goesch, der sich bei Hansa um den Frauenfußball kümmert, einen Ausflug ins Warnemünder Kurhaus organisiert. Mit der Strandbahn fuhr die neue Truppe vom Trainingsplatz zum Auftritt von Dr. Popp, einem Comedian. Freunde und Familienangehörige der Neu-Hanseatinnen hatte Goesch mit eingeladen – alles, um Teamgeist zu entfachen.

Dass Hansa Rostock ein Frauenfußball-Projekt angeschoben hat, hat sich schon rumgesprochen. In der Phase der gemeinsamen Vorbereitung, die das Team ab 1. August mit drei Einheiten pro Woche beginnt, gibt es Testspiele gegen Borussia Dortmund und Hannover 96. Und vielleicht auch gegen die Frauen vom FC St. Pauli. Freitagabend schicke der Hamburger Kiezklub eine Anfrage zu einem Duell ans neue Rostocker Frauenteam.

