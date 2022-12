﻿Ab 18 Uhr im Livestream: Auslosung der Endrunde für die 10. Rostocker Stadtmeisterschaft

Bürgermeisterin Eva-Maria Kröger lost die beiden Gruppen für das Finalturnier der 10. Rostocker Stadtmeisterschaft aus. Acht Mannschaften werden an der Endrunde teilnehmen. Bei der OSTSEE-ZEITUNG läuft die Auslosung im Livestream.

Leotrim Murselaj (v.), hier in der Vorrunde am Ball, blickt mit dem PSV Rostock gespannt der Auslosung entgegen.

Rostock. Am Montag wird um 18 Uhr im Medienhaus der OSTSEE-ZEITUNG die Endrunde der 10. Rostocker Stadtmeisterschaft ausgelost. Als Losfee wird Eva-Maria Kröger als frischgebackene Bürgermeisterin von Rostock agieren. Dem Finalturnier fiebern die Hallenfußball-Fans der Stadt entgegen. Das große Ereignis steigt am 7. Januar in der Ospa-Arena. 

Erst am vergangenen Wochenende kämpften 16 Teams um die fünf verbliebenen Startplätze der Endrunde. Am Ende buchten der FSV Nordost, UFC Arminia, PSV Rostock und FC Rostock United die Tickets. Die verbleibende Wildcard für die Finalausgabe wird zwischen dem FC Nebelküste und die HSG Warnemünde ausgelost. Beide waren jeweils Dritter in ihren Qualifikationsturnieren geworden.

SV Warnemünde gewann die vergangenen beiden Male

Für die Endrunde sind der SV Warnemünde, die U 23 des FC Hansa und der Rostocker FC bereits gesetzt gewesen. Erstgenannte Mannschaft ist der Titelträger der vergangenen beiden Ausgaben von 2019 und 2020.

Die Teilnehmer der Endrunde: SV Warnemünde (Verbandsliga), FC Hansa U 23, Rostocker FC (beide Oberliga), PSV Rostock (Landesklasse I), FSV Nordost, UFC Armina (beide Kreisoberliga), FC Rostock United (Kreisliga).

Wildcard-Anwärter (wird für ein Team gelost): FC Nebelküste und HSG Warnemünde (beide Kreisoberliga).