﻿Ingelsson trifft: Hansa Rostock feiert ersten Sieg mit Glöckner

Der FC Hansa Rostock geht mit einem Sieg in die WM-Pause und überwintert im Tabellenmittelfeld der 2. Liga. Nach einer erheblichen Steigerung nach der Halbzeitpause sicherte sich die Mannschaft des neuen Trainers Patrick Glöckner am Samstagabend einen 1:0-Auswärtserfolg gegen Eintracht Braunschweig. Svante Ingelsson erzielte sein erstes Saisontor.

Braunschweig. Der FC Hansa geht mit einem Erfolgserlebnis in die lange WM-Pause. Nach taktischer Umstellung und deutlicher Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit sicherten sich die Rostocker am späten Samstagabend einen am Ende verdienten 1:0 (0:0)-Auswärtssieg bei Eintracht Braunschweig. Das Tor des Abends im Flutlichtduell vor 21.221 Zuschauern erzielte Svante Ingelsson (60.) und bescherte Patrick Glöckner damit den ersten Sieg als Hansa-Trainer. Der Koggenklub klettert vorerst auf Tabellenplatz neun und überwintert im Mittelfeld der 2. Bundesliga.