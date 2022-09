﻿Das sind die Höhepunkte der Jubiläums-Fight-Night in Rostock – mit Gewinnspiel

Fünf Stunden Kampfsport stehen am Sonnabend bei der Rostocker Fight an. 18 Kämpfe im Boxen, Kickboxen, K1, Thaiboxen und MMA sind geplant. Jasper Strauß und Timur Kolishevskyi kämpfen um Meistertitel.

Rostock. Die Rostocker Fight Night feiert Jubiläum. Vor 20 Jahren hob Christian Bürki die gleichnamige Kampfsport-Serie aus der Taufe. Inzwischen hat der Chef des Allround Sport Gyms (ASG) 62 Kampfabende in der Hansestadt organisiert – und 18 weitere in Mecklenburg-Vorpommern. Die 63. Auflage der Rostocker Fight Night folgt am Sonnabend im Marmorsaal der Neptunschwimmhalle. Die OSTSEE-ZEITUNG beantwortet die wichtigsten Fragen zu diesem Event.

Wo fand die erste Fight Night statt?

Die Premieren-Veranstaltung fand 2002 im „Nordlicht“ in Rostock-Lichtenhagen statt. Ex-Weltmeister Karl „der Große“ Glischynski, der 2002 debütierte und das Schwergewicht von 2006 bis 2008 dominierte, wird am Sonnabend ebenso als Zuschauer dabei sein wie Thomas Hellwig. Der einstige Schwergewichtler hat alle Kämpfe durch K. o. gewonnen. „Wir haben viele Champions rausgebracht“, sagt Bürki, der sich auch gern an Benefiz-Veranstaltungen (unter anderem mit Schwimm-Star Thomas Rupprath) oder den German King Cup erinnert, der vor 4500 Zuschauern in der Stadthalle ausgetragen wurde. „Das war die größte K1-Veranstaltung Deutschlands“, sagt Bürki.

Wie viele Kämpfe sind geplant?

Auf dem Programm stehen 18 Kämpfe im Boxen, Kickboxen, K1, Thaiboxen und MMA. Höhepunkte sind die Titelkämpfe von Jasper Strauß und Timur Kolishevskyi – beide steigen für das Allround Sport Gym in den Ring. Der 16-jährige Kolishevskyi kämpft um die deutsche Junioren-Meisterschaft im Kickboxen. Teamkollege Jasper Strauß will im zweiten Anlauf deutscher Meister im K1 werden. Strauss hatte 2019 bereits um den Titel der International Phetjan Thaiboxing Association (IPTA) gekämpft, unterlag aber Laith Najjar vom PSV Rostock. „Damals habe ich keine Leistung gezeigt, von daher habe ich etwas gutzumachen“, sagt der 31-Jährige. „Diesmal bin ich besser vorbereitet. Ich habe Bock und möchte den Titel gewinnen“, fügt der 1,87 Meter große und 82 Kilo schwere Rostocker hinzu. Das Duell mit Marouan Gazouani vom Phantom Fighting Team Hamburg ist auf viermal zwei Minuten angesetzt. „Das wird ein guter Kampf“, ist Strauß überzeugt.

Was ist im Rahmenprogramm geplant?

Neben hochkarätigem Sport wird es jede Menge Entertainment geben, versprechen die Veranstalter. Sänger Sebastian Hämer wird dem Publikum in der Pause kräftig einheizen. Organisator Christian Bürki kündigt „weitere Überraschungen“ an.

Gibt es noch Eintrittskarten?

Nein. Die Veranstaltung ist restlos ausverkauft. 500 Zuschauer werden im Marmorsaal der Neptunschwimmhalle dabei sein. Die OSTSEE-ZEITUNG zeigt den Kampfabend ab 19 Uhr im Livestream.