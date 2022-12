﻿Jordan Kerkvliet will mit dem SV Warnemünde die Tabellenspitze erklimmen

2. Volleyball-Bundesliga Nord: In der vergangenen Saison spielte der Mittelblocker aus den USA noch bei einem Topteam in London. Nun will er mit den Ostseestädtern Großes erreichen.

US-Mittelblocker Jordan Kerkvliet (M.) will mit dem SV Warnemünde Großes erreichen.

Rostock. Die Fans sind begeistert. Sie klatschen lautstark. Das Team des Volleyball-Zweitligisten SV Warnemünde kommt zusammen und jubelt. Wieder einmal gelang es dem 2,05 Meter großen Mittelblocker Jordan Kerkvliet einen gegnerischen Angriff zu unterbinden und im direkten Gegenzug für die Ostseestädter zu punkten – keine Seltenheit bei den Rostockern.

Der 23-Jährige stammt aus Forestville, einer Kleinstadt im US-Bundesstaat Kalifornien. Vor der Saison wechselte er vom eng­lischen Topteam Ma­lory Eagles aus London zu den Hanseaten. „Ich ­habe den SV Warnemünde persönlich kontaktiert“, meint Kerkvliet und ergänzt: „Ich hatte einfach das Gefühl, dass das Spielniveau in Deutschland besser ist als in Großbritannien. Außerdem gefiel mir Rostock als Stadt sehr gut.“

Freunde lotsten Jordan Kerkvliet zum Volleyball

Als ich er sich im Alter von 13 Jahren in der Highschool dazu entschied, mit Volleyball anzufangen, hatte er noch nicht geahnt, eines Tages, fast 9000 Kilometer Luftlinie von seiner Heimat entfernt als Profi aktiv zu sein. „Meine Freunde haben bereits gespielt und rieten mir, es auch mal zu versuchen. Seitdem bin ich in den Sport verliebt“, erzählt Kerkvliet.

Der Umzug nach Rostock gestaltete sich für den Mittelblocker holprig. „Aufgrund der Sprachbarriere war es schwierig. Ich kann kein Deutsch“, begründete er: „Einfache Sachen, wie jemanden nach dem Weg zu fragen, war manchmal nicht möglich ohne einen Teamkollegen an meiner Seite.“ Mittlerweile hat er sich aber gut eingelebt. „Ich konnte schon ein wenig von der Stadt sehen. Warnemünde im Sommer ist großartig. Aber auch der Weihnachtsmarkt war ein wunderbares Erlebnis. Etwas, dass ich zuvor noch nie gesehen hatte“, schwärmt Kerkvliet. Wenn es die Zeit zulässt, will er die Kultur von Berlin erkunden, sich im Schwarzwald in die Natur begeben sowie alte Schlösser besuchen und etwas über deren Geschichte erfahren.

Jordan Kerkvliet hat ambitioniertes Ziel vor Augen

Bei den Volleyballern aus dem Ostseebad ist er längst angekommen. „Ich wurde sofort akzeptiert und fühle mich mit allen im Team verbunden“, meint der 23-Jährige und ergänzt: „Es ist ein angenehmes Umfeld. Alle wollen gemeinsam lernen und wachsen. Mir gefällt, dass alle ehrgeizig sind.“

Jordan Kerkvliet (M.) holt zu einem wuchtigen Angriffsschlag aus. © Quelle: Helena Ladendorf

In der aktuellen Spielzeit konnte der SVW bislang 15 Zähler aus elf Partien einfahren und steht auf dem siebten Platz im gesicherten Tabellenmittelfeld. „Die Saison läuft gut. Ich denke, dass es einige verlorene Spiele gab, die wir hätten gewonnen können. Das steigert unser Streben nach Erfolg im neuen Jahr noch mehr“, blickt Kerkvliet voraus.

Der US-Boy hat für die zweite Saisonhälfte ein ambitioniertes Ziel vor Augen. „Ich möchte dem Team dabei helfen, die Tabellenspitze zu erklimmen. Mit genügend Motivation und Training hat der Verein eine echte Chance, Großes zu erreichen“, ist er überzeugt.

Aktuell genießt der 2,05-Meter-Hüne aber erst einmal die bevorstehenden Festtage mit seiner Familie in den USA. „Es ist über ein Jahr her, dass ich in der Heimat war. Es ist großartig, alle wiederzusehen“, schwärmt Jordan Kerkvliet.