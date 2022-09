﻿Jugend trainiert für Olympia: Mecklenburger Talente erfolgreich

Die Mecklenburger Sportgymnasien räumten beim Bundesfinale „Jugend trainiert für Olympia“ mehrere Medaillen ab. Das Rostocker Christophorus-Gymnasium jubelte in der Leichtathletik und beim Rudern.

Berlin. In sehr guter Form präsentierten sich die Schüler des Rostocker Christophorus-Gymnasiums (CJD) beim Bundesfinale Jugend trainiert für Olympia in Berlin. Vor allem die Mädchen-Teams räumten ab: In der Leichtathletik musste die zwölfköpfige Mannschaft um die deutsche 300-Meter-Meisterin und -Rekordhalterin Pauline Richter (alle 1. LAV Rostock) nur dem Sportgymnasium Chemnitz den Vortritt lassen.

„Das war ein starker Auftritt und nach einer langen Saison noch mal ein schönes i-Tüpfelchen“, sagte Ralf Skopnik, Chef des 1. LAV und zugleich Sportlehrer am CJD, auch mit Blick auf das gute Abschneiden im Rudern. Hier sicherte sich der weibliche Vierer ebenfalls Silber (Wettkampfklasse 3), die Jungs wurden Fünfte. Die Tennis-Teams landeten auf den Rängen 12 (Mädchen) und 15 (Jungs).

Über die Goldmedaille jubelten die Ruderer vom Schweriner Sportgymnasium, die Mädchen aus Neubrandenburg (WK 2) sicherten sich Silber. Auch die Para-Schwimmer des Schweriner Sportgymnasiums präsentierten sich in Topform: Sie gewannen die Silbermedaille und sicherten sich in der Inklusionsstaffel sogar den Sieg.