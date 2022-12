Empor Rostock: A-Junioren starten mit Sieg in die Meisterrunde

Rostock. Die A-Junioren des HC Empor Rostock sind am Sonntag mit einem 34:32- (18:18) Triumph in die Meisterrunde der Nachwuchs-Bundesliga gestartet. Das Team von Trainer Tristan Staat bezwang vor 300 Zuschauern in der Rostocker Fiete-Reder-Halle den HC Erlangen.

Weitere Gegner der Ostseestädter in Gruppe I sind der Bergische HC, die Füchse Berlin, HG Oftersheim/Schwetzingen, Balingen-Weilstetten sowie Dormagen. Im nächsten Duell trifft das Rostocker U19-Team am kommenden Sonnabend auf den SC DHfK Leipzig.

In der Meisterrunde wird in zwei Gruppen eine Hin- und Rückrunde gespielt, so dass jedes Team insgesamt 14 Spiele bestreitet. Es qualifizieren sich die besten vier Mannschaften der beiden Gruppen für das Viertelfinale der Deutschen Meisterschaft, das ab Ende April ausgetragen wird. Alle 16 Teams haben sich mit dem Einzug in die Meisterrunde bereits einen Startplatz für die Saison 23/24 in der Jugendbundesliga gesichert.