﻿Juniorteam des Rostocker HC feiert wichtigen Sieg im Kellerduell

Rostock. „Diese Partie ist für den Klassenerhalt enorm wichtig. Wir müssen alles daransetzen, die Punkte mit nach Rostock zu nehmen, um so einen positiven Saisonendspurt einzuleiten.“ Es waren schon fast beschwörende Worte, die Trainer Marc Hünerbein vor dem Auftritt des Juniorteams des Rostocker HC in der Oberliga Ostsee-Spree beim Tabellenschlusslicht Narva Berlin wählte, um seine Spielerinnen auf die letzten Spiele im Kampf um den Klassenverbleib in der vierten Liga einzustimmen.

Der Coach fand offensichtlich genau die richtigen Worte. Am Ende konnte sein Team durch den 32:24 (17:11)-Erfolg punktemäßig zur zweiten Vertretung von Grün-Weiß Schwerin sowie zu Pro Sport Berlin aufschließen und hat es nun wieder selbst in der Hand, sich in den verbleibenden beiden Spielen in der Tabelle weiter nach oben zu arbeiten.

Dabei war den Gästen zu Beginn eine gewisse Unsicherheit anzumerken. So dauerte es gut fünf Minuten, ehe die Jung-Dolphins durch ein Doppelpack der wiedergenesenen Aenna Schult erstmals in Führung gingen – 4:3. Die Gäste konnten in der Folgezeit ihren Vorsprung kontinuierlich ausbauen. Insbesondere die Abwehr bildete die Grundlage dafür, dass die Ostseestädterinnen immer besser ins Spiel kamen und sich Polster herauswarfen.

Der Start in den zweiten Durchgang war von Seiten des RHC hoch konzentriert. Hanna Strack und erneut Aenna Schult bauten die Führung innerhalb von 35 Sekunden auf 19:11 aus. Die Mannschaft nutzte fortan ihre Chancen konsequent und gewann am Ende deutlich.

RHC II ist am Sonnabend im Derby gefordert

„Wir haben als Mannschaft insgesamt eine gute Leistung gezeigt und genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Das war ein guter Auftakt in die letzten drei Saisonspiele“, freute sich Marc Hünerbein.

Am kommenden Sonnabend kann die Mannschaft gegen die zweite Vertretung von Grün-Weiß Schwerin (16 Uhr, Fiete-Reder-Halle) mit einem Heimsieg einen weiteren Platz in der Tabelle gutmachen und somit die Chance auf den Klassenverbleib weiter erhöhen.

RHC II: Zidorn, Schelske – Burghardt 1, Langkeit 2, Schuck, Selle 2, Schultz 6/2, Kellert 3, Strack 1, Kaden 2, Köppen 2, Pieth 5, Wegner 2, Schult 6.

Siebenmeter: Narva 6/5, RHC 2/2.

Strafminuten: Narva 4, RHC 8.