﻿Juniorteam des Rostocker HC gegen TSG Wismar – ein Derby voller Brisanz

Das Juniorteam des Rostocker HC empfängt am Sonnabend die TSG Wismar. Beide Teams benötigen dringend Punkte im Kampf um den Klassenverbleib. Das macht das Derby so reizvoll.

Rostock. Reizvolles Kellerduell in der Oberliga Ostsee-Spree. Die zweite Mannschaft des Rostocker HC empfängt am Sonnabend die TSG Wismar (16 Uhr, Fiete-Reder-Sporthalle). Für beide Teams geht es vor allem um eines: um Punkte gegen den Abstieg. Das gastgebende Juniorteam ist Tabellenneunter mit 10:22 Punkten. Wismar in Vorletzter mit 8:26 Zählern.

Die Gäste befinden sich im Aufwärtstrend. Sie feierten einen 28:26-Auswärtserfolg über den BFC Preussen und bewiesen tags darauf eine tolle Moral, als sie gegen den Tabellenzweiten HSG Neukölln einen Acht-Tore-Rückstand wettmachten und mit dem 22:23 nur knapp eine Überraschung verpassten.

„Das spricht für die Einstellung der Spielerinnen. Von daher sind wir mit einem positiven Gefühl aus dem Spiel gegangen“, lobt TSG-Coach Eric Dörffel.

Im Derby steckt jede Menge Brisanz. RHC-Trainer Marc Hünerbein stand vergangene Saison noch in Diensten der TSG Wismar. Svea de Witt (früher Pinkohs), Victoria Schlegel-Rumm und Torhüterin Nadine Berger trugen einst das Rostocker Trikot. Nadine Berger engagiert sich auch nach ihrem Wechsel nach Wismar als Schiedsrichter-Verantwortliche für den RHC. Und dann kommt es noch zu einem Schwestern-Duell zwischen der Rostockerin Celin und Lea Eleen Kellert.

Und dann ist da noch das Hinspiel, das die Rostockerinnen mit 30:19 gewannen. Nun brennt die TSG auf Revanche. „Das ist ein Derby. Da will man sich nicht abschlachten lassen“, meint Dörffel.