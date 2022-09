Starker Auftakt: Die zweite Mannschaft des Rostocker HC hat zum Auftakt der Handball-Oberliga ein 24:24 beim Aufstiegskandidaten Neubrandenburg erkämpft. So lief das Spiel.

Neubrandenburg. Achtungserfolg für das Juniorteam des Rostocker HC. Die zweite Mannschaft des RHC startete mit einer Punkteteilung in die neue Saison. Das Team von Trainer Marc Hünerbein erkämpfte zum Auftakt der Oberliga Ostsee-Spree beim selbsternannten Aufstiegsfavoriten SV Fortuna 50 Neubrandenburg ein 24:24 (15:13).

„Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Wir haben uns zweimal nach einem Rückstand wieder ins Spiel gekämpft und so den Punkt verdient“, freute sich der RHC-Coach.

Mit ein wenig mehr Konzentration im Abschluss wäre sogar mehr möglich gewesen, meinte Hünerbein mit Blick auf die verbesserungswürdige Chancenverwertung. Die Gäste ließen beispielsweise vier Strafwürfe ungenutzt.

RHC kommt nach frühem Rückstand besser ins Spiel

Marc Hünerbein setzte von Beginn an auf Tempohandball. So dauerte es keine neun Sekunden nach dem ersten Fortunen-Treffer, da glich Jette Köppen bereits aus. Zwar führten die Einheimischen wenige Minuten später mit 5:2, aber dann kamen die Gäste besser ins Spiel. Insbesondere Madlen Kloska, auf die das Neubrandenburger Spiel zugeschnitten ist, kam durch die intensive Deckung der Ostseestädterinnen mit lediglich vier Feldtoren nicht wie gewohnt zur Entfaltung. Auf der Gegenseite war es vor allem die zwölffache Torschützin Aenna Schult, gegen die die Gastgeberinnen keine Mittel fanden.

Der zweite Durchgang begann mit einer Druckphase der Fortuna. Durch fünf Tore am Stück gingen die Gastgeberinnen mit 17:15 (37.) in Führung, ehe dem RHC der Anschlusstreffer gelang. Aber Neubrandenburg war jetzt immer vorn, führte teilweise mit drei Toren (20:17, 46.).

Aenna Schult bringt Gäste mit Hattrick in Führung

Das Juniorteam steckte nicht auf. Die Abwehr um Torhüterin Kiana Zidorn, die wie im ersten Durchgang Lucy Schelske eine gute Leistung zeigte, stabilisierte sich wieder und so gingen die Gäste durch einen Hattrick von Aenna Schult in der 56. Spielminute mit 23:22 in Führung. Schult markierte auch den 24. RHC-Treffer. Fortuna kam 33 Sekunden vor Spielende durch Selina Bartsch zum 24:24-Ausgleich.

Am kommenden Sonnabend empfängt das Juniorteam zum ersten Heimspiel die Mannschaft von Pro Sport Berlin (16 Uhr, Fiete-Reder-Sporthalle).

RHC: Schelske, Zidorn, Lührmann – Hinz, Zippel 1, Schultz 3/2, Schuck, L. Strack 1, Kaden 1, Köppen 4, Pieth 1, Burghardt 1, Schult 12/2, Dalchow.

Siebenmeter: Fortuna 3/3, RHC 8/4.

Strafminuten: Fortuna 10, RHC 6 (plus Rot gegen Burghardt/46.).

Von Olaf Meyer/Stefan Ehlers